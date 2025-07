Perspectivas de acordo comercial provisório entre Índia e EUA diminuem antes de prazo das tarifas, dizem fontes

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - As perspectivas de um acordo comercial provisório entre a Índia e os Estados Unidos antes do prazo de 1º de agosto estabelecido por Washington para entrada em vigor de tarifas diminuíram, uma vez que as negociações permanecem em um impasse em relação aos cortes de tarifas sobre os principais produtos agrícolas e lácteos, disseram duas fontes do governo indiano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 26% sobre as importações indianas em abril, mas suspendeu a implementação para permitir as negociações. Essa pausa termina em 1º de agosto, embora a Índia ainda não tenha recebido uma carta tarifária formal, ao contrário de mais de 20 outros países.

A delegação comercial da Índia, liderada pelo negociador-chefe Rajesh Agrawal, retornou de Washington após uma quinta rodada de negociações sem avanços.

"Um acordo provisório antes de 1º de agosto parece difícil, embora discussões virtuais estejam em andamento", disse uma das fontes do governo indiano, acrescentando que uma delegação dos EUA deverá visitar Nova Délhi em breve para continuar as negociações.

As negociações estão paralisadas porque Nova Délhi está se recusando a abrir seus setores de agricultura e laticínios, politicamente sensíveis, enquanto Washington está resistindo à demanda da Índia por alívio das tarifas mais altas sobre aço, alumínio e automóveis.

As autoridades estão explorando se essas questões podem ser adiadas para um estágio posterior, após um acordo provisório, disse a segunda autoridade indiana.

Ajay Sahai, diretor geral da Federation of Indian Export Organisations, alertou que setores como o de gemas e joias poderiam ser duramente atingidos se as tarifas de 26% forem impostas.

"No entanto, isso pode ser temporário, já que ambos os países pretendem assinar o acordo ao longo do tempo", disse ele.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse à CNBC na segunda-feira que o governo Trump está mais preocupado com a qualidade dos acordos comerciais do que com seu prazo.

Perguntado se o prazo poderia ser estendido para os países em negociações, ele disse que isso dependia de Trump.

As autoridades indianas continuam esperançosas de fechar um acordo mais amplo até setembro ou outubro, em linha com o que foi acordado pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e Trump em fevereiro.

"Considerando que houve cinco rodadas de negociações e que outra delegação dos EUA é esperada, continuamos otimistas quanto à finalização de um pacto comercial", disse uma terceira fonte do governo.

As fontes pediram anonimato, pois as negociações não são públicas.

O Ministério do Comércio da Índia e o gabinete do representante comercial dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários enviados por e-mail.

(Reportagem adicional de Sarita Chaganti Singh)