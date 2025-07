Padrasto confessa que matou enteado envenenado com bolo de mandioca em SP

O pedreiro Ademilson Ferreira dos Santos confessou que foi o responsável por envenenar o próprio enteado, Lucas da Silva Santos, 19, que morreu após comer um bolinho de mandioca misturado com chumbinho, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Ademilson confessou que foi ele quem colocou o veneno usado para matar rato no alimento comido por Lucas. O jovem morreu no domingo depois de passar dez dias internado em um hospital.

Padrasto colocou o chumbinho em um pote de creme de leite usado para comer junto com os bolinhos de mandioca. Ademilson confessou à polícia que ele provou do creme de leite envenenado e "cortou" sua boca. Na sequência, ele serviu o alimento para o Lucas, outro enteado e a própria esposa. As informações foram confirmadas ao UOL pela delegada do caso, Liliane Doretto.

Ademilson envenenou o alimento com o intuito de se matar, segundo a polícia. "Eu queria acabar com a minha vida... Dei um pouquinho pra cada um e o que mais sofreu foi o Lucas", disse o pedreiro em depoimento.

Chumbinho foi comprado pela esposa de Ademilson, mãe de Lucas, a pedido do marido. A polícia, porém, não informou se a mulher sabia do plano de Ademilson de envenenar o alimento. Liliane Doretto informou que a mulher deverá passar por exames psicológicos para entender "o grau de sanidade" dela, e se ela foi "omissa ou se era oprimida" pelo companheiro.

Homem que vendeu o chumbinho também foi preso. Ainda de acordo com a delegada, Ademilson informou que comprou o veneno de um conhecido, a polícia foi até o local e prendeu o proprietário. Como ele não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

Entenda o caso

Lucas teve morte encefálica em decorrência do bolinho envenenado. "Lucas estava internado em leito de terapia intensiva, em estado grave. Durante todo o período de internação, o município prestou a melhor assistência possível", informou a prefeitura de São Bernardo do Campo.

Vítima estava internada desde o dia 11 de julho. De acordo com a unidade de saúde, ele respirava com ajuda de um suporte mecânico e estava sob vigilância neurológica.

Padrasto do jovem está preso desde a última quarta-feira (16). Para delegada Liliane Doreto, Ademilson Ferreira dos Santos é o principal suspeito de ter envenenado Lucas. O UOL não localizou a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Inicialmente, a tia da vítima, que fez os bolinhos, foi apontada como suspeita. Ela, que é irmã do pedreiro, sempre negou ter praticado o crime. Inicialmente, ele tentou colocar a culpa nela.

Motivação do crime seria a mudança do jovem de casa por causa de um emprego. "Ele é manipulador e muito possessivo. Ele mente bastante, a gente sente isso", contou a delegada. Doreto também acredita que Lucas pode ter sido abusado sexualmente pelo padrasto.

Caso segue em investigação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que testemunhas ainda são ouvidas para o esclarecimento dos fatos. O caso é acompanhado pelo 8º DP de São Bernardo do Campo.