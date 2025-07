Ozzy Osbourne viveu com Parkinson nos últimos anos: como é a doença?

Ozzy Osbourne, líder do Black Sabbath morto aos 76 anos, teve o diagnóstico de doença Parkinson revelado ao público em 2020. A causa da morte não foi divulgada.

O que é e os principais sintomas da doença

Parkinson é uma doença crônica degenerativa e progressiva. Isso significa que ela persiste e avança com o tempo e suas manifestações tendem a piorar. O médico londrino James Parkinson foi responsável por descrever a doença pela primeira vez, em 1817.

A condição nem sempre causa tremores. Apesar de o tremor ser popularmente associado ao Parkinson, alguns indivíduos não apresentam esse sintoma, e jamais o terão ao longo da evolução da doença. Veja lista dos sintomas:

Sintomas motores

Lentidão (bradicinesia)

Tremor (em repouso, especialmente nos braços e, por vezes, nas pernas)

Rigidez

Instabilidade postural

Redução do volume da voz

Problemas de equilíbrio e quedas

Dificuldade para engolir

Marcha de pequenos passos

Micrografia (redução do tamanho da letra).

Sintomas não motores

Depressão

Ansiedade

Constipação

Hiposmia (perda do olfato)

Declínio cognitivo e demência

Hipotensão ortostática (queda da pressão decorrente da postura)

Dor

Alucinações e psicose

Distúrbios do sono TCI (Transtorno do Controle dos Impulsos)

Problemas gastrointestinais

Disfunções sexuais e urinárias.

Como é feito o diagnóstico? E o tratamento?

Geralmente, é realizado a partir dos sintomas do paciente, ou seja, é clínico. Embora não exista exame específico que confirme a doença, os profissionais da saúde podem solicitar exames sanguíneos complementares para identificar alterações hormonais, infecções, deficiências vitamínicas, entre outros. O objetivo é afastar outras situações clínicas que podem se assemelhar ao Parkinson.

O tratamento pode envolver medicações e terapias complementares. O ideal é que ele seja interdisciplinar e inclua especialistas como fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, educador físico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Não existe nenhum medicamento que cure a doença. O objetivo do tratamento é reduzir sintomas e seus efeitos colaterais, garantindo o máximo de funcionalidade à pessoa com a doença.

Outra possibilidade é a cirurgia. No entanto, só é indicada em casos específicos e não é curativa. O procedimento —chamado de estimulação transcraniana— tem tempo certo para ser feito e requer a presença de condições como a ausência de comorbidades e quadro demencial.

Quando procurar ajuda?

A doença ocorre pela morte acelerada de alguns neurônios específicos. Neste caso, são os dopaminérgicos, que produzem o neurotransmissor dopamina, relacionado a ações motoras e não motoras. A razão específica pela qual isso ocorre ainda não é totalmente conhecida. Até o momento, sabe-se que a enfermidade aparece como consequência da combinação de fatores genéticos e ambientais. E também já existe alguma evidência científica de que estes últimos incluem substâncias químicas tóxicas, vírus, bactérias e metais pesados. Herbicidas e pesticidas, igualmente, têm sido objeto de pesquisas.

Condição acomete cerca de 6 milhões de pessoas no mundo todo — especialmente adultos do grupo masculino acima dos 60 anos. Apesar disso, ela também pode afetar indivíduos mais jovens, o que representa 10% dos casos. Nessas situações, as causas estão mais relacionadas à genética.

Algumas manifestações do Parkinson podem acontecer de 3 a 5 anos antes de um diagnóstico final. Alguns exemplos deles são a redução da capacidade olfatória (hiposmia), a constipação, a depressão e até alterações do sono. Se houver o tremor com outros sintomas, é fundamental procurar ajuda médica —vale neurologista, clínico geral ou geriatra.

* Com informações de reportagem publicada em 10/08/2021.