Como foi o caso do trio condenado por tentar vender segredo da Coca-Cola

Uma das bebidas mais conhecidas do mundo, a Coca-Cola tem uma fórmula guardada a sete chaves. Em 2007, uma assistente da empresa foi condenada junto a outros dois réus por tentar vazar segredos da companhia para a rival Pepsi. Na ocasião, o FBI simulou uma compra das informações por milhões de reais.

Informações foram oferecidas em carta secreta

Joya Williams foi descoberta após roubar documentos oficiais e amostras de produtos inéditos da Coca-Cola. Ela trabalhava como assistente administrativa executiva do diretor global da marca na sede da empresa, em Atlanta (EUA).

A funcionária entregou os documentos e as amostras à dupla que também participou do esquema. Ibrahim Dimson e Edmund Duhaney ficaram encarregados de vender as informações à PepsiCo, concorrente direta da empresa.

6 de julho de 2006 - George Williams fala em nome de sua filha, Joya Williams, assistente executiva do diretor de Marketing Global da Coca-Cola, acusada de roubar segredos comerciais, em frente ao Edifício Federal Richard Russell, enquanto a mãe de Joya, Karen Williams, ao centro, e a advogada Wanda Jackson ouvem, em Atlanta, Geórgia. Imagem: Barry Williams/Getty Images)

Segundo a investigação, a Pepsi recebeu uma carta secreta em maio de 2006. A correspondência, enviada em um papel timbrado da Coca-Cola, oferecia segredos comerciais da companhia "ao maior lance", conforme o jornal norte-americano The New York Times.

Ao receber a carta, os responsáveis pela PepsiCo avisaram a Coca-Cola da tentativa de vazamento de informações internas. Segundo o registro do caso disponibilizado no portal do FBI, a PepsiCo enviou uma cópia da carta à concorrente, que acionou as autoridades nacionais.

Investigação teve 'blefe' do FBI

O FBI fingiu estar interessado na compra das informações. Para tentar descobrir os responsáveis pela tentativa de vazamento, um agente disfarçado ofereceu pagar por parte dos documentos uma quantia de US$ 30 mil (pouco mais de R$ 60 mil à época, de acordo com os registros históricos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.)

Na simulação, o agente prometeu o pagamento de US$ 1,5 milhão pelo fornecimento das informações restantes. À época, o valor era equivalente a pouco mais R$ 3 milhões. Na cotação atual, o montante corresponde a mais de R$ 8,3 milhões.

Ao longo do processo, o FBI descobriu que a carta enviada à PepsiCo havia sido escrita por Dimson. Se identificando como "Dirk", ele dizia ser um funcionário de alto escalão da Coca-Cola e oferecia "informações confidenciais e bastante detalhadas".

À medida que a investigação avançava, 'Dirk' forneceu a um agente secreto do FBI 14 páginas de documentos com o logotipo da Coca-Cola, marcados como 'Classificado - Confidencial' e 'CLASSIFICADO - Altamente Restrito' Registro oficial do FBI

Por meio de gravações telefônicas, Joya foi identificada pelo FBI como a fonte de informações da dupla envolvida no esquema. A então funcionária foi filmada vasculhando arquivos, colocando documentos em sacolas e guardando em sua bolsa um frasco de um produto que estava sendo desenvolvido pela Coca-Cola.

Os documentos fornecidos pelo trio tiveram a veracidade confirmada pela Coca-Cola. Segundo Ben Deutsch, então porta-voz da Coca-Cola, a fórmula secreta do refrigerante Coca-Cola não estava nos arquivos roubados por Joya e disponibilizados a seus comparsas.

Em um e-mail enviado ao agente do FBI, Dimson afirmava ter ainda mais informações. "Tenho informações extremamente confidenciais, que apenas alguns dos principais executivos da minha empresa tiveram acesso. Posso até fornecer produtos e embalagens de certos produtos, que ninguém viu, com exceção de talvez cinco executivos importantes. Preciso saber hoje mesmo se tenho um parceiro sério ou não. Se o dinheiro de boa-fé estiver na minha conta até segunda-feira, isso será um sinal da seriedade de vocês", escreveu ele em meio à suposta negociação.

Trio foi condenado por conspiração

Ao longo do julgamento, Joya chegou a dizer que não havia cometido nenhum crime e que havia sido enganada por Duhaney e Dimson. Ao finalmente assumir o que havia feito, ela tentou se desculpar perante o juiz —sem sucesso. Byung J. Pak, procurador-assistente envolvido no caso, disse ao Tribunal que a ex-secretária não merecia clemência. "Escolhas têm consequências, e ela fez essas escolhas. Ela escolheu ir a julgamento e mentiu no depoimento", declarou.

Joya Williams foi condenada em 2007, após julgamento realizado em Atlanta. Joya, então com 42 anos, recebeu uma pena de oito anos de prisão por conspiração por roubar as informações confidenciais da Coca-Cola. Conforme o NYT, o juiz J. Owen Forrester, do Tribunal Distrital Federal, disse à ré que estava aplicando uma pena maior do que a recomendada pelo Ministério Público Federal e pelas diretrizes de condenação porque "este é o tipo de crime que não pode ser tolerado em nossa sociedade".

Duhaney e Dimson, então com 31 e 44 anos, respectivamente, se declararam culpados. Dimson foi condenado a cinco anos, enquanto Duhaney recebeu uma pena mais branda, de três anos em liberdade condicional, por ter tido uma participação menor no esquema e ter testemunhado contra Joya.