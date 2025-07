DUBAI (Reuters) - Pelo menos 1.062 pessoas morreram no Irã na guerra de 12 dias com Israel no mês passado, disse a porta-voz do governo Fatemeh Mohajerani nesta terça-feira. Há 102 mulheres e 38 crianças entre os mortos.

O número oficial anterior de mortos era de 935.

(Reportagem da Redação de Dubai)