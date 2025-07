'Depósito de Trump': envio de deportados para país africano choca moradores

Parte da população do pequeno reino africano de Essuatíni se revoltou contra o governo de Donald Trump, que enviou deportados de outras nações a uma prisão no seu território neste mês.

O que aconteceu

Essuatíni, um pequeno país governado por um rei com poder absoluto, recebeu prisioneiros dos EUA. No dia 16, autoridades do país africano disseram que cinco deportados dos EUA estavam detidos em suas prisões. Os presos seriam cidadãos da Jamaica, Laos, Cuba, Iêmen e Vietnã.

Estupro de crianças, assassinato e roubo. Segundo a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, os prisioneiros foram condenados nos EUA por esses crimes. Em uma postagem na rede social X no dia 15 de julho, ela escreveu que "estes monstros depravados estavam aterrorizando comunidades americanas, mas graças ao presidente Trump, eles estão fora do solo americano".

Moradores não querem que país seja "depósito". Críticos da deportação em Essuatíni afirmam que é inaceitável que o país seja tratado como "depósito" de pessoas consideradas impróprias para viverem nos EUA. Não há uma data ainda para o envio destes homens aos seus países de origem.

Oposição acredita que presos aceitos pelo governo oferecem riscos às comunidades locais. O partido de oposição Pudemo afirmou que aceitar deportados estrangeiros dos EUA "oferece um risco sério às já vulneráveis comunidades". Especialmente porque o país já estaria "lutando contra uma grave praga" de crimes como estupro e assassinato, alertou em comunicado à rede CNN. O país já tem prisões congestionadas e sofre com altos níveis de criminalidade, além de pobreza e desemprego.

Decisão ainda seria racista. Lucky Lukhele, membro da Rede de Solidariedade da Suazilândia (grupo de exilados da sociedade civil na África do Sul que ainda ostentam o antigo nome do país), disse à rede americana que este era um caso "de claro racismo por pensar que a África é um depósito de lixo para Donald Trump". Ele ainda garantiu ter informações de fontes anônimas de que os EUA enviarão mais deportados ao país.

Governo garante que homens representam "nenhuma ameaça ao país ou aos seus cidadãos". A porta-voz do governo local, Thabile Mdluli, afirmou à rede americana CNN que a nação estava colaborando com os EUA, após uma negociação de meses, e que trabalharia também com a OIM (Organização Internacional para as Migrações), uma agência da ONU, para "facilitar a passagem destes presos para os seus países de origem".

Qual o interesse dos EUA em Essuatíni?

Deportações foram classificadas como "negócios obscuros". A acusação é do MSF (Multi Stakeholder Forum), uma coalizão de outros grupos da sociedade civil de Essuatíni. A porta-voz do reino, Mdluli, disse que os termos do acordo entre a coroa e os EUA permanecem sendo "informação secreta" e disse não ter mais informações sobre a chegada de novos deportados.

Trump ameaçou impor tarifas comerciais de 10% a Essuatíni em abril. Além disso, ele impôs tarifas a outros países africanos, como o principal parceiro comercial do reino, a África do Sul, que recebeu 30%.

Autoridades de Ruanda confirmaram à BBC que negociam receber deportações dos EUA no seu território. A África do Sul, entretanto, negou. Na última semana, o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Yusuf Tuggar, afirmou em entrevista a um canal de tevê local que os "EUA estão colocando considerável pressão em países africanos para aceitar venezuelanos que sejam deportados dos EUA, alguns direto da prisão".

Aumentos de tarifas e as reduções nas validades de vistos seriam algumas ferramentas de pressão. Países africanos ainda seriam forçados pelo governo Trump "a fazer coisas escandalosas como aceitar migrantes de países aleatórios ou dar aos EUA suas riquezas minerais em acordos ambíguos que não fazem muito sentido", denunciou à CNN o professor da escola de diplomacia da Universidade Georgetown, Ken Opalo.