Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos - Uma das lendas do rock, cantor britânico era vocalista da banda Black Sabbath e morreu pouco mais de duas semanas após realizar show de despedida em sua cidade natal.O cantor britânico Ozzy Osbourne, pioneiro do heavy metal, morreu nesta terça-feira (22/07) aos 76 anos, pouco mais de duas semanas após fazer um show de despedida em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã", informou um comunicado da família, que não revelou a causa da morte. Ele havia sido diagnosticado com doença de Parkinson em 2019 e enfrentava outros problemas de saúde.

"Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", afirmou a nota.

Osbourne foi fundamental para o desenvolvimento do heavy metal – um desdobramento do hard rock – e conquistou enorme sucesso comercial na década de 70 como vocalista da banda Black Sabbath.

"Um garoto em busca de diversão"

Apelidado por seus fãs de "Príncipe das Trevas", em um episódio célebre de 1982 arrancou com a boca a cabeça de um morcego jogado ao palco por um fã durante um show.

Após o episódio, ele contou que achava que era um brinquedo de borracha e por isso o mordeu. Ao perceber o erro, correu para o hospital para tomar uma vacina contra a raiva. Mais tarde, ele vendeu morcegos de pelúcia de marca com cabeça removível.

Nos anos 2000, tornou-se conhecido das novas gerações e virou um ícone pop, ganhando fãs fora dos círculos do heavy metal ao estrelar o reality show The Osbournes, que mostrava a rotina dele e de sua família. O programa foi transmitido pela MTV americana entre 2002 e 2005.

Nascido John Michael Osbourne em 3 de dezembro de 1948 em Birmingham, ele deixou a escola aos 15 anos e fez bicos, incluindo trabalho em fábrica, antes de se juntar ao amigo de escola Geezer Butler em várias bandas.

Osbourne era alvo frequente de grupos conservadores e religiosos preocupados com o impacto negativo do rock sobre os jovens. Ele sempre reconheceu os excessos de seu estilo de vida e suas letras, mas desprezava relatos de que ele era seria um "adorador do demônio".

"Fiz algumas coisas ruins na minha vida. Mas eu não sou o diabo. Sou apenas John Osbourne: um garoto da classe trabalhadora de Aston que largou o emprego na fábrica e foi em busca de diversão", disse ele em uma biografia de 2010.

Ele encerrou uma carreira brilhante no início deste mês, quando o Black Sabbath apresentou suas músicas mais icônicas diante de uma plateia entusiasmada no Villa Park, estádio do Aston Villa.

"É a última música, para sempre. O apoio de vocês nos permitiu viver um estilo de vida incrível... Obrigado do fundo dos nossos corações", disse Osbourne à plateia após encerrar o show com Paranoid – a música mais famosa da banda.

Ele deixou a viúva, a empresária Sharon, e cinco filhos, incluindo Jack, Kelly e Aimee, além de vários netos.

md/bl (AP, AFP, Reuters)