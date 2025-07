'Minha sexualidade não é maldição': ele foi exorcizado durante 'cura gay'

Walteir Silva Lima, 34, é mais uma vítima de intolerância religiosa praticada em comunidades evangélicas. Já passou por uma "sessão de exorcismo", na tentativa de expulsar o "demônio" da homossexualidade, uma espécie de 'cura gay', aos 17 anos.

Essa experiência traumatizante marcou sua vida, e deixou cicatrizes profundas, apesar disso, ele seguiu em frente. Aposentado por invalidez após ser diagnosticado com Síndrome de Gillain-Barré, recentemente, foi em busca de conforto em outra igreja, mas, foi novamente exposto perante a congregação. Ele conta que durante o culto foi hostilizado por ser homossexual.

Desta vez, Walteir reuniu forças para denunciar os abusos que sofreu. Ao UOL, ele conta sua história.

"Aos 7 anos, dava sinais da minha homossexualidade"

Sempre fui uma criança muito tímida. Talvez isso tenha a ver com o fato de eu ser gago. Minha mãe me levou para fazer tratamento ainda bem pequeno, e graças a isso quase não se percebe — a não ser quando fico muito nervoso.

Morávamos em São Paulo, mas meu pai, que é de Goiás, sempre achou a cidade perigosa demais. Por isso, eu e meu irmão, três anos e meio mais velho, passamos boa parte da infância dentro de casa.

Nunca fui de ter muitos amigos. Na maior parte do tempo, quem brincava comigo era meu irmão e, às vezes, um primo. Eu não levava jeito para esportes, não gostava de jogar bola, não tinha time do coração. Também não me interessava por videogames nem por empinar pipa. Para o meu pai, quase tudo era "coisa do demônio", o que tornava as coisas ainda mais difíceis.

Acho que por volta dos sete anos já dava alguns sinais da minha homossexualidade, mas naquela idade eu sequer sabia o que isso significava. Crescer em um lar evangélico faz com que esses assuntos não sejam mencionados.

Na escola, cheguei a me interessar por uma menina no ensino fundamental, talvez por achá-la bonita, mas não deu certo. Acabei sendo agredido pelo namorado dela, mesmo sem ter feito nada. A certeza de que eu gostava de meninos veio entre os 12 ou 14 anos, quando comecei a assistir à primeira versão da novela Rebelde. Os atores eram muito bonitos, e eu me sentia atraído por eles.

Aos 17 anos, meus pais decidiram voltar para Goiás, mas preferi ficar em São Paulo. Não queria morar em um sítio, ainda mais com a faculdade de Comércio Exterior prestes a começar — curso que concluí alguns anos depois.

Sempre tive muita fé e gostava de ir à igreja, então continuei frequentando. Certo dia, uma pastora, em Guaianases — onde eu e minha família congregávamos na época — me chamou para uma conversa. Ela afirmou que Deus havia revelado que eu nasci com a "maldição hereditária da homossexualidade" e que tinha um livro de uma editora americana que explicava como quebrar essa suposta maldição.

Em um determinado dia, após o culto, trancaram a igreja comigo dentro. Estavam presentes um grupo de pessoas, entre elas a líder do grupo de jovens, que hoje é minha cunhada e com quem não quero ter nenhum contato. Começaram uma espécie de sessão de "libertação", orando alto e impondo as mãos sobre mim, dizendo que estavam expulsando demônios do meu corpo. Era um exorcismo. A pastora gritava ordens para que as entidades saíssem de mim. Eu estava com medo e completamente assustado.

Pediam que os demônios se manifestassem. Chamaram por vários nomes, o mais citado foi o da Pombagira, que, segundo a pastora, levava mulheres à prostituição e homens à homossexualidade. Depois de mais de duas horas, desistiram. Disseram que nada aconteceu porque eu estava possuído por uma "legião" de demônios e que eles estavam em guerra com o inferno. Prometeram tentar novamente no fim de semana seguinte.

A pastora me orientou a fazer um jejum total de 12 horas no dia do próximo culto. Mas, claro, eu não voltei. E, para piorar, ela espalhou o ocorrido para toda a igreja. Passei a ser visto como uma aberração. Os outros jovens, principalmente os meninos, passaram a me evitar. Mesmo assim, permaneci naquela comunidade por cinco anos. E, durante todo esse tempo, fui excluído, ignorado, julgado.

Campanhas de oração, ameaça e jejum

Certa vez, o líder do grupo de jovens da igreja disse que os gays tinham que levar uma surra de arame farpado para aprenderem a ser homens. Eu nunca esqueci disso, e acho que nunca esquecerei.

Por mais de vinte anos, fiz campanhas de oração e jejum. Campanhas longas, de 30 dias seguidos de oração na madrugada, e 21 dias de jejum — um por semana, então, dava 21 semanas. Foi muito difícil. Demorou quase 34 anos. Eu me aceitei, mas, em minha cabeça, ainda penso que vou para o inferno. Então é controverso.

Mais tarde, me mudei para o exterior a trabalho. Retornava ao Brasil apenas nas férias. Vivi em diversos países, como Rússia, Ucrânia, Eslováquia e Bolívia. Me tornei poliglota e iniciei a faculdade de medicina na China, mas não cheguei a concluir o curso.

Voltei ao Brasil e para a casa dos meus pais em 2018. Vivo com eles até hoje, mas, infelizmente, eles não aceitam de verdade minha orientação sexual. Pouco tempo depois do retorno, tentei tirar minha vida. Estava muito, muito infeliz. Sempre ouvi que homossexuais eram condenados ao inferno, e eu só queria acabar com tudo. Naquele momento, não sentia nem dor.

Sobrevivi. Pouco tempo depois, recebi o diagnóstico da Síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune. Apesar de tudo, nunca abandonei minha fé. Mesmo durante a pandemia, embora não frequentasse nenhum templo, continuei acreditando em Deus.

Recentemente, passei a acompanhar minha mãe em outra igreja. E, para minha surpresa, ou talvez nem tanto, tudo aconteceu de novo. Há cerca de dois meses, fui mais uma vez exposto. O pastor da nova igreja me ridicularizou publicamente, afirmando que a homossexualidade era "obra do diabo". Disse ainda que eu não era digno de estar ali, que era uma aberração. Fiquei profundamente chateado, e minha mãe ficou arrasada. Fui excluído mais uma vez.

Desde então, revivo tudo isso na minha mente, dia após dia. Convivo com a depressão e tenho insônia. Sigo medicado, mas, no momento, não tenho condições financeiras de fazer psicoterapia. Por enquanto, minha terapia é a academia. O exercício me faz bem, tanto mental quanto fisicamente, já que ajuda também com os efeitos da doença, fortalecendo minha musculatura.

Não tenho amigos. Nunca tive um relacionamento. Apenas gostaria de ser aceito pela minha família e pela igreja. Me pergunto constantemente: por que as pessoas LGBTQIA+ sofrem tanto preconceito nas igrejas? A igreja não deveria ser um lugar de amor, acolhimento e empatia? Por que o ódio?

Sei que nem todas as igrejas são assim. Conheço um pastor desde a juventude que sabe que sou gay e nunca me julgou. Infelizmente, moro longe da igreja dele. Contei a ele tudo o que vivi, tudo o que sentia. Disse que acreditava estar condenado ao inferno. E ele me respondeu: "Filho, se nem Jesus condenou ninguém, quem sou eu para te condenar? Você está se sentenciando sem julgamento. E quem pode julgar é somente Deus e Jesus. Não se julgue, e não permita que ninguém o faça. Tire isso do coração. Jesus te ama exatamente como você é, pois foi Ele quem te criou. Seja feliz."

Hoje, não quero vingança. Quero Justiça, escuta e reparação. Me arrependo profundamente da tentativa de suicídio. E, se posso deixar um conselho para quem está passando por algo parecido: por favor, não faça isso. Não desista. Você não está sozinho.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.