Minério de ferro em Cingapura sobe 2,10% e renova máxima desde outubro

Com a perspectiva de melhor demanda na China, o minério de ferro em Cingapura estendeu os altos ganhos da véspera e fechou esta terça-feira, 22 em alta. O contrato futuro da commodity para entrega em agosto subiu 2,10%, cotado a US$ 105,65 a tonelada, esse foi o preço mais alto negociado na bolsa desde outubro de 2024.

Segundo o Commerzbank, essa reação nos preços do minério de ferro ocorreu em função do anúncio do início das obras da usina hidrelétrica no Tibete, que terá capacidade de geração de 300 bilhões de quilowatts-hora.

"Embora o lançamento deste projeto certamente envie um sinal positivo, consideramos que a reação do mercado foi exagerada. Isso porque, a construção da barragem provavelmente levará vários anos", disse o estrategista do Commerzbank Volkmar Baur. "Por si só, o projeto parece grande, mas no contexto geral do investimento em infraestrutura chinesa, é apenas uma pequena parte de um todo maior."

Segundo o banco, a perspectiva para os preços do minério de ferro vai depender do resultado das medidas de estímulo da economia anunciadas pelo governo chinês, como o corte de capacidade produtiva.

O Commonwealth Bank of Australia (CBA), por sua vez, prevê que o minério de ferro cairá para $95/tonelada métrica até o final do ano.