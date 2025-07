Militares de carta para pressionar alta cúpula faltam em audiência no STF

Quatro militares que redigiram uma carta apócrifa para pressionar os comandantes do Exército a aderir a teses golpistas em 2022 faltaram à audiência de hoje no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Eles seriam ouvidos como testemunhas de um dos militares denunciados por tentativa de golpe de Estado. Diante da ausência, um advogado solicitou que eles fossem intimados, mas o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo e comanda as oitivas, afirmou que cabe às defesas intimar suas testemunhas.

As defesas de Fabrício Moreira de Bastos e Ronald Ferreira Junio acusados de propagar o documento, listaram as testemunhas. Como os quatro militares que elaboraram o documento seguem na ativa, Moraes comunicou ao Exército ontem que haveria a audiência e encaminhou a lista de testemunhas, mas não intimou ninguém para depor.

Araújo está entre os réus do núcleo 3 da trama golpista. O grupo é formado por militares "kids pretos" que, segundo a PGR, teriam atuado para planejar ações táticas para manter Bolsonaro no poder.

Advogado disse ter sido informado pelo Exército que não seria obrigatório o comparecimento. A defesa de Fabricio Moreira Lima disse na audiência desta manhã que ficou sabendo "informalmente" que, para a assessoria jurídica do Exército, os militares não seriam obrigados a ir depor. Em resposta ao pedido do advogado, Moraes informou que caberia às defesas proceder à intimação das testemunhas.

O STF realiza até amanhã as audiências. São ouvidas as testemunhas dos réus da ação penal do núcleo 3 da trama golpista.

Advogados desistem de principais testemunhas. Além dos militares que não comparecerem, as defesas dos demais réus do núcleo 3 desistiram de ouvir algumas das principais testemunhas que estavam previstas, como o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o general Valério Stumpf Trindade, que foi chefe do Estado Maior do Exército entre 2022 e 2023.

Defesa de Ronald desistiu de ouvir os autores da carta. Apenas a defesa de Fabricio insistiu nos pedidos.

Militares são investigados no STF

Militares que elaboraram carta ao Alto Comando chegaram a ser investigados pelo próprio Exército. São os militares Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, Anderson Lima de Moura, Carlos Giovani Delevati Pasini e José Otávio Machado Rezo. A investigação sobre a conduta deles foi iniciada na Força, mas depois foi remetida ao STF, onde tramita em sigilo, sob relatoria de Moraes.

Como investigados, eles não têm a obrigação de falar a verdade. Eles poderiam até ficar em silêncio.

Carta apócrifa circulou em grupos de WhatsApp em 2022 e, segundo a PGR, seria uma forma de pressionar o Alto Comando. Texto foi divulgado justamente na época de uma reunião em novembro de 2022. Na época, havia manifestações em frente a quartéis-generais de todo o país. Além disso, grupos radicais pressionavam militares a agir para impedir a posse de Lula, eleito presidente naquele ano.

Em trecho do texto revelado pela Folha, militares afirmam que Forças Armadas seriam os "reais guardiões" da Constituição. "É natural e justificável que o povo brasileiro esteja se sentindo indefeso, intimidado, de mãos atadas e busque nas FFAA [Forças Armadas], os 'reais guardiões' de nossa Constituição, o amparo para suas preocupações e solução para suas angústias", diz o documento.

Núcleo 3 teria atuado para executar plano para assassinar ou capturar Moraes. Militares das forças especiais são acusados de atuar na parte operacional da trama golpista.