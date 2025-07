Medpace supera em lucro e receita no 2º tri, eleva projeções e sinaliza programa de recompra

A Medpace teve lucro líquido de US$ 90,3 milhões no segundo trimestre de 2025, um aumento de 2,15% em relação a igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 21. Diluído, o lucro por ação foi de US$ 3,10 entre abril e junho, superando expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,98.

Já a receita da empresa americana de pesquisa cínica teve avanço anual de 14% no trimestre, a US$ 603,3 milhões, acima da expectativa de US$ 538,8 milhões. O prêmio líquido de novos negócios foi de US$ 620,5 milhões no segundo trimestre, acima dos US$ 551 milhões registrados um ano antes.

A Medpace elevou suas projeções de lucro líquido por ação em 2025 para US$ 13,76 a US$ 14,53. A empresa também aumentou previsão para receita anual a US$ 2,42 bilhões a US$ 2,52 bilhões, que representaria um crescimento de 14,7% a 19,5% em comparação a 2024, se confirmado.

As projeções, contudo, não incluem possíveis impactos de programas de recompras de ações que a empresa poderá realizar no período após junho de 2025, alerta a Medpace, em nota.

Após o balanço, a ação da empresa disparava 44,4% no pré-mercado de Nova York, por volta das 8h48 (de Brasília).