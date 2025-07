Médica espancada por fisiculturista passará por cirurgias reconstrutivas

Do UOL, em São Paulo

A médica de 27 anos que foi espancada pelo namorado fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro vai precisar passar por cirurgias reconstrutivas. A informação foi dada ontem pela advogada Gabriela Mansur, que representa a vítima.

O que aconteceu

Vítima continua em estado grave na UTI em uma unidade de saúde de Santos (SP). No dia 14 de julho, ela ficou sob cuidados no hospital municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha da capital paulista e foi transferida para Baixada Santista dois dias depois.

Nas próximas semanas, ela será submetida a diversas cirurgias reconstrutivas. ''A família está ao seu lado, prestando todo o suporte emocional necessário, e agradece, comovida, pelas manifestações de carinho, apoio e solidariedade'', escreveu em nota a advogada Gabriela Mansur.

A médica teve fraturas no crânio e face, com cortes no rosto e na cabeça. Nos primeiros dias, ela teve dificuldades para respirar e precisou ser intubada.

'Meio que saí de mim', disse fisiculturista

Policiais acharam a mulher caída na sala do apartamento no dia 14 de julho após serem acionados por um vizinho. Os militares entraram no imóvel após tocarem a campainha e não terem resposta. Segundo o boletim de ocorrência, eles ouviram um som que parecia uma respiração ofegante.

Casal estava na capital para comemorar o aniversário da vítima. Eles alugaram um apartamento em Moema, zona sul da capital, para passar o fim de semana e deveriam sair naquele mesmo dia. O crime aconteceu horas antes, na madrugada.

Pedro disse não lembrar sobre o que aconteceu na madrugada de segunda-feira. Em um trecho da audiência de custódia ao qual o UOL teve acesso, o fisiculturista afirmou que quebrou o metacarpo (osso entre o punho e os dedos) durante "confusão" com a namorada.

Agressor foi mantido preso

Na audiência de custódia na última terça-feira, a prisão em flagrante foi convertida para preventiva por tentativa de homicídio. "O modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado, homem fisiculturista de robusto porte físico, que teria socado intensamente o rosto de sua namorada'', escreveu o juiz Diego de Alencar Salazar Primo na decisão.

Aos policiais, Pedro teria confessado o crime e justificado ciúmes como motivação. Ele disse, segundo a polícia, que tinha visto conversas da mulher com outro homem no celular dela.

Defesa de Pedro havia dito anteriormente que iria se pronunciar nos autos. O UOL entrou em contato, novamente, com o advogado hoje para comentar o caso e aguarda retorno.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.