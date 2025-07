Lula não beijou mão de Xi Jinping; imagem foi gerada por IA

É falsa uma imagem compartilhada nas redes sociais que mostra o presidente Lula (PT) beijando a mão do líder chinês Xi Jinping.

Na verdade, a imagem foi criada com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

O que diz o post

A publicação contém uma foto de Lula beijando as mãos de Xi Jinping. Ao fundo, estão uma bandeira do Brasil e uma da China.

"'Não é gringo que vai me dar ordens'. - Lula, vassalo do ditador chinês.', diz o comentário da postagem.

Por que é falso

Imagem foi criada por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado nas redes sociais à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de alterações digitais. A ferramenta apontou 99,9% de probabilidade de a imagem ter sido gerada com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indica 99,9% de probabilidade de imagem ter sido gerada com auxílio de IA

Conteúdo enganoso tem falhas típicas de IA. É possível notar alguns erros comuns em imagens geradas por inteligência artificial, como por exemplo a textura artificial das peles de Lula e de Xi Jinping - mais "lisas" do que realmente são - e distorções nas mãos dos dois. Além disso, na bandeira brasileira, nota-se que o início do lema "Ordem e Progresso" aparece algo como "Obden *", dada a limitação da IA em reproduzir letras originais.

Imagem compartilhada por posts enganosos tem falhas típicas de IA, como problemas na textura da pele (em vermelho), distorções nas mãos (em azul) e erro no lema da bandeira brasileira (em rosa)

Não há registro de Lula beijando a mão de Xi Jinping. Mesmo que houvesse a possibilidade de a cena ser real, não há qualquer registro de que algo parecido tenha acontecido em algum encontro entre eles (aqui).

Entenda

Lula fez críticas a Trump. Durante o 60º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Goiânia (GO), Lula voltou a se queixar do tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos: "Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Eu sei quem eu devo respeitar nesse país, eu sei quem é que manda nesse país, eu sei quem faz esse país ser o que é: o nome dessa pessoa só tem quatro letras, chama-se povo brasileiro" (aqui). As postagens desinformativas tentam ligar essa declaração com a falsa imagem de Lula beijando a mão de Xi Jiping, o que não aconteceu.

Governo chinês criticou tarifaço de Trump ao Brasil. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, afirmou que as tarifas extras de 50% dos EUA a produtos importados do Brasil não podem ser usadas como "coerção, intimidação ou interferência" (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org.

