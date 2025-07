Leilão do Santander tem casa de R$ 50 mil em PE e mansão de R$ 1,6 mi em SP

O Banco Santander realiza um leilão online de imóveis nesta terça-feira (22), a partir das 11h (de Brasília).

O que aconteceu

204 imóveis estarão disponíveis no leilão, feito em parceria com a Biasi Leilões. Há opções de casas, apartamento e salas comerciais.

O imóvel mais barato é um apartamento na cidade de Olinda (PE), de 41m², com lance inicial de R$ 52,2 mil. Já o mais caro é uma casa dentro de um condomínio em Jardim França, bairro nobre na zona norte de São Paulo, a partir de R$ 1,65 milhão e com área privativa de 549 m².

Para participar, os interessados deverão se cadastrar no site da Biasi Leilões e aceitar as regras de participação para obtenção de "login" e "senha". Os débitos de condomínio serão quitados pelo Santander até a data do leilão, assim como o IPTU 2025.

Há imóveis na maior parte dos estados do Brasil: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Há duas opções de pagamento: