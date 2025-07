Julius Baer tem queda no lucro com provisão maior e venda de unidade no Brasil

O Julius Baer divulgou nesta terça-feira, 22, que seu lucro líquido no primeiro semestre do ano foi de 295 milhões de francos suíços (US$ 369,6 milhões), ante 452 milhões de francos suíços (US$ 567 milhões) no mesmo período do ano anterior. Analistas consultados pela Visible Alpha esperavam lucro líquido de 337,6 milhões de francos (US$ 423 milhões).

O resultado, segundo o banco, reflete aumento anteriormente divulgado nas provisões para perdas com crédito e um impacto contábil pontual da conclusão da venda de sua unidade no Brasil. O banco já havia alertado, em maio, que a incerteza nos mercados globais afetaria seus resultados e levaria a um lucro mais fraco no período.

A receita operacional, linha de receita principal, do banco caiu 7% no período, a 1,81 bilhão de francos suíços (US$ 2,27 bilhões). A expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha era de receita operacional de 1,93 bilhão de francos (US$ 2,42 bilhões).

Os ativos sob gestão do banco somavam US$ 606,1 bilhões ao fim do período, abaixo dos US$ 623,6 bilhões de seis meses antes. A queda foi atribuída a um dólar americano mais fraco e à venda da unidade brasileira, que neutralizaram os efeitos positivos de um fluxo líquido sólido de novos recursos e da valorização dos mercados acionários globais, disse o banco.

O fluxo líquido de novos recursos foi de US$ 9,91 bilhões no primeiro semestre, ante US$ 4,64 bilhões um ano antes. A maioria das entradas veio de clientes na Ásia, Europa Ocidental e Oriente Médio, acrescentou a instituição.

*Com informações da Dow Jones Newswires

