Jihad Islâmica perde contato com militantes que mantêm refém israelense em Gaza

CAIRO (Reuters) - Um porta-voz do grupo militante palestino Jihad Islâmica disse nesta terça-feira que sua liderança havia perdido contato desde a segunda-feira com membros do grupo que mantinham o refém israelense Rom Braslavski em Gaza.

Um porta-voz da Jihad Islâmica disse no Telegram que não sabia o destino do refém e de seus captores após forças israelenses sitiarem uma área em Gaza onde se acreditava que Braslavski era mantido.

(Reportagem de Ali Sawafta, Menna Alaa El-Din e Muhammed Al Gebaly)