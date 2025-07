Irlanda: estudantes estrangeiras são principais alvos de ofertas de moradia em troca de sexo

A Comissão Europeia apresentou, em março, seu plano europeu para habitação acessível. Na Europa, a Irlanda, que enfrenta uma crise habitacional há vários anos, é atualmente o país mais caro para se morar. Um fenômeno recente mostra que as ofertas de moradia em troca de relações sexuais estão se multiplicando.

Clémence Pénard, correspondente da RFI em Dublin

As propostas visam sobretudo mulheres jovens, em particular as estudantes estrangeiras. Como a boliviana Darling Duran, que se mudou para a Irlanda 2022 com o objetivo de aprender inglês.

"Li um anúncio para alugar um quarto individual, por € 700. Mas quando entrei em contato com o homem que havia publicado, ele me disse: 'Sim. É um quarto individual, porque é o meu quarto. Como trabalho à noite, ele ficará livre para você, estarei só de vez em quando por lá'. Aí eu pensei: 'Mas o que isso quer dizer?' Eu precisava de um lugar só para mim, um lugar onde eu me sentisse segura!", conta ela.

Hoje, Darling ri, mas na época ficou profundamente chocada. Porque os anúncios nunca mencionam, claramente, exigências sexuais. Mas as intenções ficam rapidamente evidentes assim que as mulheres respondem aos anúncios.

Segundo ela, as estudantes estrangeiras são ainda mais vulneráveis, já que não conseguem alugar por meio de agências imobiliárias convencionais. "Você não preenche os critérios exigidos. Você não tem referências ou comprovante de renda estável ? elementos que mostram que você é uma inquilina confiável", argumenta.

Falta de opções

A maioria, então, acaba buscando moradia principalmente por meio de comunidades online. "Infelizmente, especialmente no Facebook, algumas pessoas tentam se aproveitar. Mas você aceita o que encontra, porque tem poucas opções. Pode acabar vivendo em um quarto com quatro ou cinco pessoas, às vezes homens e mulheres juntos. Nessas condições, tudo pode acontecer", continua ela, que, infelizmente, conhece bem esse tipo de situação.

"Tenho uma amiga que morava de favor. Mas um dia, o dono da casa estava bêbado e tentou, sabe, fazer algo com ela. E a ameaçou, dizendo que, se ela não quisesse, teria que sair da casa. Então, ela teve que fugir, no meio da noite!"

"Nossa pesquisa revela que 5% das estudantes internacionais testemunharam ou receberam diretamente uma proposta de favores sexuais em troca de aluguel. Mas é muito difícil dizer quantas pessoas exatamente recebem esse tipo de proposta ? provavelmente é só a ponta do iceberg", lamenta Brian Hearne, que trabalha no Conselho Irlandês de Estudantes Internacionais.

Segundo a entidade, uma ação legislativa é necessária para resolver o problema. De acordo com o ministro irlandês da Justiça, Jim O'Callaghan, o governo estuda transformar esse tipo de exigência de favores sexuais em troca de moradia em um crime específico.

Brasileiros na Irlanda

A Irlanda tem se tornando um chamariz para brasileiros que queiram aprender inglês ou trabalhar no exterior. Estima-se que entre 58 mil e 70 mil brasileiros vivam atualmente na Irlanda, segundo dados da Embaixada do Brasil em Dublin e do censo irlandês de 2022.

Desse total, cerca de 15 mil a 18 mil estão no país com visto de estudante (Stamp 2), principalmente matriculados em cursos de inglês, o que faz dos brasileiros um dos maiores grupos de estudantes internacionais na Irlanda.

A maioria vive em Dublin e enfrenta desafios como altos custos de moradia, exigências de proprietários de imóveis e dificuldades para encontrar alojamento adequado.

(com AFP)