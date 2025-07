Irã diz que reimposição de sanções da ONU complicará impasse nuclear

DUBAI (Reuters) - A reimposição de sanções internacionais sobre o Irã tornará a "situação" sobre seu programa nuclear mais complexa, disse a mídia estatal, citando o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, nesta terça-feira.

Ele estava falando antes de uma reunião na sexta-feira com três países europeus conhecidos como E3 -- Reino Unido, França e Alemanha.

O E3 disse que se nenhum progresso for alcançado até o final de agosto sobre o programa nuclear do Irã, eles invocarão um mecanismo "snapback" -- um processo que reimporia as sanções da ONU sobre Teerã que foram suspensas sob um acordo de 2015 em troca de restrições ao programa nuclear do Irã.

"Expressaremos nossa posição com relação aos comentários do E3 sobre o mecanismo snapback, que, em nossa opinião, não tem base legal", disse Gharibabadi, referindo-se à reunião de sexta-feira em Istambul.

"No entanto, nosso esforço será para ver se podemos encontrar soluções comuns para gerenciar a situação."

Os três países europeus, juntamente com a China e a Rússia, são as partes remanescentes do acordo nuclear de 2015 -- do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018.

"Faz sete anos que o acordo nuclear não está sendo implementado pelos europeus após a saída dos EUA do acordo. Como eles podem argumentar que o Irã não está seguindo o acordo quando eles mesmos não o fizeram?", acrescentou Gharibabadi.

Teerã nega que esteja buscando uma arma nuclear e diz que seu programa nuclear é destinado exclusivamente a fins civis.

(Reportagem da Redação Dubai)