Inteligência que surpreende: como lidar com uma criança superdotada?

O QI (quociente de inteligência) médio da população do Brasil é estimado em 87 pontos, mas crianças superdotadas ultrapassam 130 e se destacam em pelo menos uma área do conhecimento, como lógica, linguagem verbal, arte ou até liderança.

Elas têm raciocínio rápido, curiosidade intensa e uma forma peculiar de ver o mundo.

Muitas vezes, seu comportamento é confundido com desatenção ou desinteresse, quando na verdade estão entediadas. Embora a superdotação não seja uma doença, exige acolhimento e estímulo adequados.

Desafios no ambiente escolar e familiar

A escola tem grande impacto na saúde emocional de crianças superdotadas, mas muitas instituições ignoram seus direitos legais, como enriquecimento curricular, aceleração de séries e professores especializados. Sem esse apoio, elas podem se sentir deslocadas, incompreendidas e, em alguns casos, passam a ser vistas como problema.

Queixas escolares como "disperso", "não tem foco", ou "é questionador demais" geralmente refletem falta de estímulo adequado. A superdotação pode até ser confundida com TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) ou ansiedade generalizada.

A aceleração escolar, ou seja, permitir que a criança avance de série mais rápido, pode ajudar, desde que avaliada com atenção à maturidade emocional e com desafios mais compatíveis com sua inteligência.

Já elogios excessivos, expectativas irreais e cobranças podem gerar medo de falhar, culpa e isolamento. A superdotação não deve ser tratada como uma obrigação de performance, mas como uma particularidade que merece compreensão e suporte.

Imagem: iStock

Identificação, apoio e saúde mental

Muitos superdotados só descobrem sua condição após anos de sofrimento emocional e buscas por explicações em consultórios, onde frequentemente recebem diagnósticos equivocados por falta de preparo dos profissionais. No Brasil, são poucos os que têm formação específica para identificar altas habilidades, o que aumenta a confusão com transtornos mentais.

A terapia, nesses casos, pode ser fundamental. Ela ajuda a criança ou adulto a se compreender melhor, a controlar a ansiedade e a construir uma identidade emocionalmente saudável.

Criar um ambiente que respeite a superdotação é uma meta importante para pais, educadores e profissionais da saúde. Isso significa abrir espaço para perguntas, incentivar a criatividade, permitir a aceleração quando indicada e oferecer escuta, respeito e acolhimento.

*Com informações de reportagem publicada em 12/09/2022