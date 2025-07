Indonésia cortará tarifas e barreiras não tarifárias em acordo comercial com EUA

Por David Lawder e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A Indonésia concordou em eliminar as tarifas sobre mais de 99% dos produtos norte-americanos e eliminar todas as barreiras não tarifárias enfrentadas pelas empresas norte-americanas, enquanto os EUA reduzirão as tarifas ameaçadas sobre os produtos indonésios de 32% para 19%, informaram os dois países nesta terça-feira.

Trump saudou o acordo, que ele anunciou pela primeira vez em 15 de julho, em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social, chamando-o de "grande vitória para nossos fabricantes de automóveis, empresas de tecnologia, trabalhadores, agricultores, pecuaristas e fabricantes".

Os detalhes de uma estrutura para o acordo foram divulgados em uma declaração conjunta dos dois países e em um resumo divulgado pela Casa Branca. Eles disseram que os negociadores de ambos os países finalizariam o acordo real nas próximas semanas.

"Hoje, os Estados Unidos da América e a República da Indonésia concordaram com uma estrutura para a negociação de um acordo de comércio recíproco para fortalecer nosso relacionamento econômico bilateral, o que proporcionará aos exportadores de ambos os países acesso sem precedentes aos mercados um do outro", disse a declaração.

O acordo com a Indonésia está entre os poucos alcançados até o momento pelo governo Trump antes do prazo de 1º de agosto, quando as tarifas mais altas devem entrar em vigor.

A tarifa dos EUA sobre a Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático, corresponde aos 19% anunciados para as Filipinas nesta terça-feira. A tarifa do Vietnã foi fixada em 20%.