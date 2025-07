Ibovespa sobe na abertura com Vale; cena corporativa divide foco com relação EUA/Brasil

(Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, puxado principalmente pelas ações da Vale, enquanto o noticiário corporativo destacava a aquisição da Linx pela Totvs por R$3 bilhões e dados de pedidos da Embraer no segundo trimestre.

Investidores também continuam ponderando as potenciais consequências político-econômicas da recente escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos, faltando poucos dias para a tarifa norte-americana de 50% sobre produtos brasileiros entrar em vigor.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,5%, a 134.840,8 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, tinha alta de 0,54%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)