Humanos superam modelos de IA de Google e OpenAI em competição internacional de matemática

Apesar de os modelos de inteligência artificial (IA) desenvolvidos pelo Google e pela OpenAI terem alcançado, pela primeira vez, pontuações de nível ouro, os humanos venceram a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO, na sigla em inglês), que terminou em Queensland, Austrália, no domingo (20).

Nenhum dos modelos de IA obteve a pontuação máxima na prestigiada competição anual voltada a estudantes com menos de 20 anos. Já entre os participantes humanos, cinco jovens conquistaram pontuações perfeitas e conquistaram medalhas de ouro.

Os organizadores da competição alertaram que não conseguiram verificar com precisão quanta potência computacional foi utilizada pelos modelos de IA, nem se houve interferência humana no processo de resolução dos problemas.

O Google informou, na segunda-feira (21), que uma versão avançada de seu chatbot Gemini solucionou cinco dos seis problemas matemáticos propostos na IMO, realizada este mês em Queensland, na Austrália.

"Podemos confirmar que o Google DeepMind alcançou o tão desejado objetivo e obteve 35 de 42 pontos ? uma pontuação correspondente à medalha de ouro", afirmou a empresa, citando o presidente da IMO, Gregor Dolinar. "Suas soluções foram surpreendentes em muitos aspectos. Os avaliadores da IMO as consideraram claras, precisas e, na maioria, fáceis de seguir."

Quase 10% dos participantes humanos conquistaram medalhas de ouro, e cinco alcançaram a pontuação máxima de 42 pontos.

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, também declarou que seu modelo experimental de raciocínio obteve 35 pontos, atingindo também níveis de medalha de ouro. "Avaliamos nossos modelos com os problemas da IMO de 2025, seguindo as mesmas regras aplicadas aos concorrentes humanos", escreveu nas redes sociais o pesquisador da OpenAI Alexander Wei.

