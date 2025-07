Hospital de Gaza diz que 21 crianças morreram de desnutrição e fome em 72 horas

O diretor de um dos hospitais mais importantes da Faixa de Gaza afirmou nesta terça-feira (22) que 21 crianças morreram de desnutrição e fome nas últimas 72 horas.

"Vinte e uma crianças morreram devido à desnutrição e fome em diferentes áreas da Faixa de Gaza. As mortes foram registradas nos hospitais Al-Shifa, na cidade de Gaza, no hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al Balah, e no hospital Naser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, durante as últimas 72 horas", declarou em uma entrevista coletiva Mohamed Abu Salmiya, diretor do hospital Al-Shifa, que antes da guerra era o maior hospital do território palestino.

