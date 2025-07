Homem é preso após denunciar desaparecimento da filha que ele mesmo matou

Um canadense foi preso após procurar a Polícia de Nova York, nos Estados Unidos, para reportar o desaparecimento de sua filha de 9 anos, e as autoridades descobrirem que foi ele mesmo quem, supostamente, matou a garota.

O que aconteceu

Luciano Frattolin, 45, acionou a polícia de NY no final de semana passado para reportar o desaparecimento da filha, Melina Galanis Frattolin. As autoridades fizeram buscas e encontraram o corpo da menina em um lago na região de Ticonderoga, no condado de Essex, no domingo. As informações são do jornal The New York Times.

Polícia descobriu que foi Luciano quem teria assassinado a filha e depois tentado ocultar o corpo. Ele foi indiciado ontem por homicídio em segundo grau e por ocultação de cadáver, mas se declarou inocente das acusações.

Luciano inventou que a filha havia sido sequestrada para não levantar suspeitas, segundo a polícia. Até o momento, a investigação não forneceu maiores detalhes do crime, como, por exemplo, o que motivou o pai a assassinar a filha, ou qual foi a causa da morte.

Ao reportar o desaparecimento de Melina, o pai havia dito que o suposto sequestro teria ocorrido na rodovia Interestadual 87 em Lake George. Na ocasião, eles dirigiam pela rodovia, quando parou para ir ao banheiro e deixou a garota dentro do carro. Ao retornar, não a encontrou.

Polícia afirma não ter encontrado indícios de que Melina foi sequestrada. Além disso, os investigadores também apontaram inconsistências no relato do pai.

Melina é natural de Montreal, no Canadá, e morava com a mãe, que é separada de Luciano. A garota e o pai entraram legalmente nos EUA e chegaram à Nova York em 11 de julho, no que parecia ser uma viagem de férias. A mãe dela, que não foi identificada, permaneceu no Canadá.

Luciano Frattolin é empresário no Canadá. Ele foi encaminhado para a Cadeia do Condado de Essex e permanecerá detido até passar por uma audiência judicial nesta sexta-feira. Ele será representado por um defensor público dos EUA, mas nenhum comunicado da defesa foi emitido até o momento.