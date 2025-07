'Estão me enforcando': motoboy é agredido por PMs enquanto pede ajuda em SP

Do UOL, em São Paulo

Testemunhas gravaram o momento em que um motoboy foi agredido por policiais militares durante uma abordagem na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Imagens mostram um homem deitado no chão, gritando que está sendo enforcado, enquanto um PM está por cima dele. O caso aconteceu no dia 12 de julho no bairro da Penha. O vídeo foi publicado por Hércules Raimundo dois dias depois em uma rede social.

Um segundo policial agride o homem com golpes de cassetete e com uma arma de choque. Hércules se debate e testemunhas se aproximam para tentar ajudar.

"Se vier, vai levar tiro", disse um PM. Nas imagens, é possível ver que um dos policiais envolvidos na ação aponta a arma para as testemunhas que se aproximam, ameaçando-as.

Quando outra viatura chega, outro policial dispara o que aparenta ser gás lacrimogêneo na direção das pessoas. Outro policial preserva a cena com uma arma de cano longo e a confusão é dispersada.

Motoboy estaria em uma moto sem placa

Problema teria começado porque Hércules estava sem placa na moto. Os PMs alegaram que o homem tentou resistir à abordagem, versão negada pelo motoboy e pela esposa dele.

Polícia chegou agredindo, disse a vítima. Hércules contou que os policiais não pediram o documento dele na abordagem, e que um dos agentes derrubou a moto propositalmente assim que deu ordem de parada.

Não perguntaram nem meu nome, não perguntaram se eu era trabalhador, não perguntaram nada. Só chegaram agredindo

Hércules, em entrevista à TV Globo

Ele precisou levar sete pontos no rosto. Hércules afirmou que golpes de cassetete abriram cortes em sua sobrancelha.

Polícia Militar diz que analisa imagens de câmeras corporais dos policiais e investiga atuação. Em nota, a PMESP informou que tenta "esclarecer a atuação durante o procedimento". A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o homem e a esposa foram levados à delegacia e prestaram depoimento. "A Corporação não compactua com desvios de conduta dos seus agentes e pune com rigor os que descumprem os protocolos da Polícia Militar.", disse.