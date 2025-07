Hershey, Nestlé e outras derrotam processo que buscava responsabilizá-las por escravidão infantil na produção de cacau

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - Um tribunal federal de recursos rejeitou nesta terça-feira uma ação coletiva proposta por oito cidadãos de Mali que buscavam responsabilizar a Hershey, a Nestlé e cinco outras empresas pelo trabalho infantil em fazendas de cacau da Costa do Marfim.

Em uma decisão por 3 votos a 0, o Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia não encontrou nenhuma conexão causal entre o trabalho forçado dos autores e o suposto empreendimento dos réus para obter "cacau barato colhido por crianças escravizadas".

Os autores da ação disseram que foram obrigados a viver na miséria e ameaçados de morrer de fome se não trabalhassem, depois de serem abordados por homens desconhecidos que falsamente prometeram empregos remunerados.

Eles processaram com base em uma lei federal que protege crianças e outras vítimas de tráfico humano e trabalho forçado.

O juiz Justin Walker, no entanto, disse que os autores da ação alegaram que, no máximo, trabalharam em áreas que forneciam cacau para os réus, que compram cerca de 70% do cacau da Costa do Marfim, e não em fazendas específicas que forneciam o cacau.

"Existe uma 'possibilidade' de que pelo menos alguns dos importadores tenham adquirido cacau dessas fazendas? Sim", escreveu Walker. "Mas isso é 'plausível'? Não nesta denúncia."

Outros réus incluíam a empresa privada Cargill, a empresa privada Mars, a Mondelez International, a Barry Callebaut e a Olam International.

Mali e Costa do Marfim compartilham uma fronteira na África Ocidental. Um juiz de primeira instância decidiu a favor dos réus em junho de 2022.

Terry Collingsworth, advogado que representa os demandantes, disse que seus clientes estavam "extremamente desapontados" e considerando suas opções legais.

"O tribunal recompensou os réus multinacionais do chocolate... por ocultarem suas cadeias de suprimento de cacau, de modo que ex-crianças escravas não conseguem vincular uma empresa específica às fazendas da Costa do Marfim onde foram escravizadas", disse ele.

Em março de 2024, o mesmo tribunal indeferiu uma ação semelhante que buscava responsabilizar cinco grandes empresas de tecnologia, incluindo a Apple e a Tesla, pelo trabalho infantil na mineração de cobalto na República Democrática do Congo.

Collingsworth representou os autores da ação no caso do cobalto.

(Reportagem de Jonathan Stempel, em Nova York)