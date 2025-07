Funcionários de agência da ONU e médicos desmaiam de fome em Gaza, diz UNRWA

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O chefe da agência de refugiados palestinos da ONU disse na terça-feira que seus funcionários, assim como médicos e trabalhadores humanitários, estão desmaiando em serviço em Gaza devido à fome e à exaustão.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo disse que recebeu dezenas de mensagens de emergência de sua equipe descrevendo as graves condições e a exaustão no enclave, onde Israel tem travado uma guerra contra o Hamas desde outubro de 2023.

"Ninguém é poupado: os cuidadores em Gaza também estão precisando de cuidados. Médicos, enfermeiros, jornalistas e humanitários estão famintos", disse o comissário geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, em um comunicado, compartilhado por seu porta-voz em uma coletiva de imprensa em Genebra.

"Muitos estão agora desmaiando devido à fome e à exaustão enquanto desempenham suas funções: relatando atrocidades ou aliviando parte do sofrimento."

Lazzarini também criticou um esquema de distribuição de ajuda apoiado pelos EUA, administrado pela Fundação Humanitária de Gaza, que vem fornecendo ajuda desde o final de maio, quando Israel, que controla os suprimentos para Gaza, suspendeu um bloqueio de 11 semanas.

"O chamado esquema de distribuição da 'GHF' é uma armadilha mortal sádica. Atiradores abrem fogo aleatoriamente contra multidões, como se tivessem licença para matar", disse Lazzarini.

A GHF utiliza empresas privadas de segurança e logística dos EUA e contorna amplamente um sistema liderado pela ONU, que Israel alega ter permitido que militantes liderados pelo Hamas saqueassem carregamentos de ajuda destinados a civis. O Hamas nega a alegação.

Mais de 1.000 pessoas foram mortas ao tentar receber ajuda alimentar desde o final de maio, de acordo com estimativas da UNRWA, disse Lazzarini.

"A ONU tem ajuda suficiente em Gaza que eles se recusam a entregar e isso poderia ajudar a acabar com o desespero e reduzir ou eliminar a violência em torno de todos os esforços de distribuição de ajuda se eles colaborassem conosco", afirmou a GHF à Reuters em um comunicado.

Jens Laerke, porta-voz do escritório humanitário da ONU, disse aos repórteres na terça-feira que as alegações de que a ONU parou de trabalhar são "manifestamente incorretas".

A GHF também alegou que os "ataques mais mortais" contra a distribuição de ajuda em Gaza estão ligados aos comboios da ONU.

Pelo menos 67 palestinos foram mortos por fogo israelense enquanto esperavam por caminhões de ajuda da ONU no norte de Gaza no domingo, disse o Ministério da Saúde de Gaza, enquanto Israel emitia novas ordens de retirada para áreas repletas de pessoas deslocadas.

A ONU afirmou em 15 de julho que havia registrado pelo menos 875 assassinatos nas últimas seis semanas em pontos de ajuda em Gaza administrados pela GHF e comboios administrados por outros grupos de ajuda. A maioria dos mortos estava nas proximidades das instalações da GHF, enquanto os 201 restantes foram mortos nas rotas de outros comboios de ajuda.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel e a Cogat, agência israelense de coordenação de ajuda militar, não estavam imediatamente disponíveis para comentários.