Fora da Copa do Mundo de 2026, federação chinesa aposta nos eSports

A Federação Chinesa de Futebol (CFA) anunciou nesta terça-feira a intenção de criar uma equipe nacional de esportes eletrônicos, os eSports, uma iniciativa que chega semanas depois de o país perder as chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

A futura seleção vai participar das competições de videogames "organizadas pela Fifa, pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) e outras instituições", explicou a CFA em comunicado.

Em junho, a federação demitiu o técnico croata Branko Ivankovic depois da derrota de a 0 para a Indonésia, que acabou com as esperanças da seleção chinesa de disputar o Mundial do ano que vem.

A China ocupa a 94ª posição do ranking da Fifa, mas os eSports têm se destacado no país nos últimos anos.

Durante os Jogos Asiáticos de Hangzhou, em 2023, que incluíram os eSports em seu quadro de modalidades, a delegação chinesa ficou com quatro das cinco medalhas de ouro em disputa.

O anúncio da CFA gerou reações nas redes sociais.

"Acho que pode realmente funcionar", comemorou um usuário da rede social chinesa Weibo. "Existe uma grande base de jogadores de eSports na China", destacou.

Mas nem todos foram otimistas...

"Já perderam tudo no futebol real. Agora querem perder tudo no futebol virtual", escreveu outro internauta.

ll-oho/ehl/aas/chc/mb/cb/fp

© Agence France-Presse