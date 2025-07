FT chama Trump de imperador do Brasil; El País vê batalha só no começo

O Brasil e as sanções anunciadas pelo governo Trump contra o país voltaram a ser destaque hoje na imprensa internacional.

No jornal Financial Times, o colunista Edward Luce critica duramente as medidas americanas e chama Trump de "imperador do Brasil".

A expressão é uma paródia da acusação, feita por Lula em entrevista à CNN americana, de que Trump não pode ser o "imperador do mundo".

No artigo, com destaque, no alto da homepage do site do jornal inglês, Luce afirma que se existe um "farol da democracia liberal" no hemisfério ocidental atualmente, ele está em Brasília ou em Ottawa.

O El País afirma que a batalha de Trump contra o Brasil pode estar apenas começando.

Segundo a reportagem do jornal espanhol, com as tarifas sobre as exportações brasileiras e as sanções contra os ministros do Supremo, Trump "cruzou uma linha vermelha".

"É inédito que um presidente, sobretudo de uma república como os EUA, pratique extorsão contra outro presidente, se suas expectativas políticas ou institucionais não forem satisfeitas."

O economista Paul Krugman, Nobel de Economia, abordou as críticas de Trump ao Pix, em um artigo com o título "O Brasil inventou o futuro do dinheiro?"

Krugman argumenta que o Pix conseguiu o que os "defensores das criptomoedas falsamente alegam estarem aptos a oferecer: transações a baixo custo e inclusão financeira".

Para Krugman, ao atacar o Pix, Trump está defendendo a indústria financeira dos EUA. "O setor financeiro dos EUA simplesmente tem poder demais e nunca permitiria que um sistema público competisse com seus produtos."

DEU NO AXIOS

Como Trump está se preparando para 2026

Donald Trump já trabalha nos bastidores e também abertamente para tentar manter sua ligeira maioria no Congresso americano, nas eleições de meio de mandato no final do ano que vem, segundo o site de notícias Axios.

"A capacidade de Trump de realizar grandes feitos — e evitar um processo de impeachment — depende de manter as apertadas maiorias republicanas nas duas casas do Congresso durante seus dois últimos anos de mandato."

Segundo o Axios, Trump está atuando em várias frentes.

Na criação de comitês de arrecadação para financiar os principais candidatos republicanos

para financiar os principais candidatos republicanos Na busca, com seu envolvimento pessoal, de candidatos competitivos

Pressionando republicanos a redesenhar os mapas eleitorais em seus estados para favorecer o partido

em seus estados para favorecer o partido Promovendo os supostos benefícios do Orçamento recém-aprovado para os eleitores

recém-aprovado para os eleitores Convencendo republicanos competitivos a disputar a reeleição em vez de tentar outros cargos, como os de governador, por exemplo.

Segundo o Axios, além de manter a maioria no Congresso, as movimentações de Trump têm outro objetivo: evitar que o partido lance nomes hostis a ele.

UMA IMAGEM

ONU diz que Israel já matou mais de mil palestinos em busca de comida

A ONU acusou hoje o Exército israelense de matar mais de 1.000 pessoas que buscavam comida nos pontos de distribuição de ajuda na Faixa de Gaza desde o final de maio. Só nesse fim de semana, o número de vítimas fatais superou 100. Israel diz que seus soldados abriram fogo contra a multidão para se proteger. Mohamed Abu Salmiya, diretor do hospital Al-Shifa, afirmou hoje que 21 crianças morreram de desnutrição e fome no território palestino nos últimos três dias. Ontem, Israel iniciou mais uma grande operação militar na cidade de Deir el-Balah, uma das poucas áreas até então poupadas.

Fuga do dólar: investidores fazem aporte recorde na dívida em euro

Investidores estrangeiros compraram quase 100 bilhões de euros em dívida dos países do bloco em maio. É o maior volume desde pelo menos 2014. As informações são do Citibank, com base em um relatório do Banco Central Europeu. Em nota aos clientes, os analistas do banco afirmam que o movimento pode estar relacionado à busca de alternativas aos ativos em dólar. Segundo a agência de notícias Reuters, "os confrontos de Trump com aliados históricos em temas como comércio e segurança, somados aos ataques ao Fed, aumentaram as dúvidas sobre o status dos títulos do Tesouro americano como porto seguro".

Human Rights Watch acusa EUA de abusos contra imigrantes detidos

Um relatório da Human Rights Watch e outras duas organizações de defesa dos direitos humanos divulgado ontem acusa centros de detenção de imigrantes nos EUA de violência física, assédio verbal e tratamento humilhante. Segundo o documento, há suspeitas de que duas pessoas morreram recentemente devido a negligência médica. "Esses não são incidentes isolados, mas o resultado de um sistema de detenção falho e repleto de abusos graves", disse Belkis Wille, executiva da HRW. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) não se manifestou sobre as acusações.

'Depósito de Trump': envio de deportados para país africano choca moradores Leia mais

Irã anuncia que vai voltar a enriquecer urânio após fim da guerra com Israel Leia mais