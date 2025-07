Filha de Luís Roberto Barroso mora no Brasil e não será deportada dos EUA

Do UOL, no Rio

Não é verdade que a filha do ministro do STF Luís Roberto Barroso more nos Estados Unidos e, portanto, será deportada. Publicações enganosas passaram a circular nas redes sociais após medida do governo americano de revogar vistos de oito ministros do STF, poupando Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, os dois últimos indicados ao Supremo pelo governo Bolsonaro.

O que diz o post

Uma imagem é compartilhada com a seguinte legenda sobreposta: "Governo Trump cancela visto da filha do ministro Barroso, que morava nos EUA, e ela será deportada para o Brasil".

Por que é falso

Filha de Barroso mora no Brasil. A única filha do ministro do STF Luís Roberto Barroso é Luna van Brussel Barroso. De acordo com a assessoria de imprensa do STF, ela vive no Brasil.

É falsa a informação publicada em blogs e redes sociais sobre a filha do ministro presidente do STF, Luís Roberto Barroso, estudar e advogar nos Estados Unidos. Também é mentira que ela será deportada. A única filha de Barroso mora no Brasil. STF, em nota à imprensa

UOL Confere tentou contato com Luna Barroso. A advogada foi procurada por e-mail, mas não respondeu até a publicação desta checagem.

EUA revogou visto de oito ministros do STF. Perderam os vistos os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cármem Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Cristiano Zanin e Flávio Dino. As famílias dos ministros também seriam afetadas pela medida, segundo a colunista do UOL Letícia Casado. Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça foram poupados. O Departamento de Estado dos EUA, no entanto, não informou a lista completa dos alvos da sanção, como apurou a colunista Mariana Sanches.

A advogada Luna van Brussel Barroso estudou nos Estados Unidos entre 2022 e 2023. Ela trabalha no escritório BFBM -Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça Advogados, no qual o pai atuou antes de virar ministro, e é doutoranda em direito constitucional na Universidade de São Paulo.

