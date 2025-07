EXCLUSIVO-Domo de Ouro de Trump procura alternativas à SpaceX de Musk

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump está expandindo sua busca por parceiros para construir o sistema de defesa antimísseis Domo de Ouro, cortejando o Projeto Kuiper da Amazon.com e grandes empresas de defesa, enquanto as tensões com Elon Musk ameaçam o domínio da SpaceX no programa, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto.

A mudança marca um afastamento estratégico da dependência da SpaceX, de Musk, cujas redes de satélites Starlink e Starshield se tornaram fundamentais para as comunicações militares dos EUA.

Isso ocorre em meio a uma deterioração do relacionamento entre Trump e Musk que culminou em um desentendimento público em 5 de junho. Mesmo antes do desentendimento, as autoridades do Pentágono e da Casa Branca começaram a explorar alternativas à SpaceX, preocupadas com a dependência excessiva de um único parceiro para grandes partes do ambicioso escudo de defesa espacial de US$175 bilhões, disseram duas das fontes.

Musk e SpaceX não responderam aos pedidos de comentários. Depois que a Reuters noticiou inicialmente que a SpaceX estava na liderança para construir partes do Domo de Ouro, Musk disse no X que a empresa "não tentou concorrer a qualquer contrato nesse sentido. Nossa preferência seria manter o foco em levar a humanidade a Marte".

Devido ao seu tamanho, ao histórico de lançamento de mais de 9.000 de seus próprios satélites Starlink e à experiência em compras governamentais, a SpaceX ainda tem a capacidade de ajudar nas principais partes do Domo de Ouro, especialmente os contratos de lançamento, dizem as fontes.

O Projeto Kuiper, que lançou apenas 78 de uma constelação planejada de 3.000 satélites em órbita baixa, foi abordado pelo Pentágono para participar do esforço, sinalizando a abertura do governo para integrar empresas de tecnologia comercial à infraestrutura de defesa nacional e ir além dos participantes tradicionais de defesa.

Jeff Bezos, presidente executivo da Amazon, disse à Reuters em janeiro que Kuiper seria "principalmente comercial", mas reconheceu que "haverá usos de defesa para essas constelações (de órbita terrestre baixa), sem dúvida".

Um porta-voz do Projeto Kuiper não quis fazer comentários para esta reportagem. O Pentágono não quis comentar. A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentários.

As ambições do Domo de Ouro se assemelham às do Domo de Ferro de Israel -- um escudo de defesa antimísseis interno -- mas um sistema de defesa em camadas maior e mais complexo exige uma vasta rede de satélites em órbita que cubra mais território.

Na busca por mais fornecedores para as camadas de satélites do Domo de Ouro, "a Kuiper é uma grande empresa", afirmou uma autoridade dos EUA.

Embora a SpaceX continue na liderança devido à sua incomparável capacidade de lançamento, sua participação no programa pode diminuir, disseram duas das pessoas. Autoridades entraram em contato com novos participantes, como as empresas de foguetes Stoke Space e Rocket Lab, que estão ganhando força e poderão fazer lances para lançamentos individuais à medida que o programa amadurece, de acordo com a autoridade dos EUA.

Posteriormente, no desenvolvimento do Domo de Ouro, "cada lançamento individual será licitado, e temos que realmente dar lances a outras pessoas", além da SpaceX, disse a autoridade.

NECESSIDADE DE SATÉLITES

Há uma necessidade urgente de mais produção de satélites. No ano passado, o Congresso deu à Space Force um mandato de US$13 bilhões -- acima dos US$900 milhões -- para comprar serviços de comunicação baseados em satélites, no que foi amplamente visto como um dos muitos esforços para estimular a produção de satélites pelo setor privado.

Segundo publicou a Reuters, o Projeto Kuiper da Amazon, uma iniciativa de US$10 bilhões liderada por ex-gerentes da Starlink demitidos por Musk devido ao progresso lento, ficou atrás da SpaceX em termos de implantação. Mas suas possíveis aplicações de defesa -- como comunicações que poderiam ajudar no rastreamento de mísseis -- atraíram um interesse renovado, conforme o governo se prepara para alocar a primeira parcela de US$25 bilhões de financiamento autorizado pela lei de impostos e gastos de Trump.

As tradicionais gigantes da defesa Northrop Grumman, Lockheed Martin, e L3Harris também estão em negociações para apoiar o Domo de Ouro. O diretor financeiro da L3Harris, Kenneth Bedingfield, disse à Reuters em uma entrevista que a empresa observou um aumento no interesse por suas tecnologias de alerta e rastreamento de mísseis, que devem desempenhar um papel fundamental no sistema.

A Northrop, por sua vez, está buscando vários esforços, incluindo um interceptador baseado no espaço, um componente que permitiria ataques de mísseis a partir da órbita, disse Robert Fleming, chefe de negócios espaciais da empresa, em uma entrevista à Reuters.

"A Lockheed Martin está pronta para apoiar o Domo de Ouro como um parceiro de missão comprovado", afirmou Robert Lightfoot, presidente da Lockheed Martin Space, em um comunicado.

O contato inicial do Domo de Ouro convidou empresas menores e mais novas do Vale do Silício, vistas como alternativas mais ágeis, mais sofisticadas e potencialmente menos dispendiosas do que as grandes empresas de defesa, para participarem da mesa de negociações -- mas isso foi antes de a briga entre Musk e Trump alterar esse cálculo.

(Reportagem de Mike Stone em Washington, reportagem adicional de Joey Roulette)