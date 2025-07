Estudantes protestam em Bangladesh após acidente com jato da Força Aérea que deixou 31 mortos, a maioria crianças

Por Ruma Paul e Sam Jahan

DACA (Reuters) - O luto nacional se transformou em raiva em Bangladesh nesta terça-feira, quando o número de mortos na queda de um jato de combate em uma escola em Daca subiu para 31, provocando protestos de centenas de estudantes contra o governo interino em um país dominado pela instabilidade.

Pelo menos 25 dos mortos eram crianças, muitas com menos de 12 anos de idade, que estavam prestes a voltar para casa na segunda-feira quando o jato F-7 BGI da Força Aérea de Bangladesh, de fabricação chinesa, se chocou contra a Milestone School and College e explodiu em chamas, prendendo os alunos no fogo e nos escombros do prédio.

Colegas estudantes e outros de escolas próximas protestaram enquanto dois funcionários do governo visitavam o local do acidente, exigindo justiça e gritando: "Por que nossos irmãos morreram? Exigimos respostas!"

Em outra parte da capital, centenas de estudantes que protestavam, alguns deles empunhando bastões, invadiram o portão principal da secretaria do governo federal, exigindo a renúncia do assessor de educação, segundo imagens da TV local. A polícia os atacou com cassetetes e os forçou a sair.

As equipes de resgate continuavam a vasculhar os edifícios queimados em busca de destroços na terça-feira, enquanto os moradores angustiados observavam. Alguns pais estavam inconsoláveis.

"Eu a levei para a escola ontem de manhã, como todos os dias. Eu não tinha ideia de que seria a última vez que a veria", disse Abul Hossain, desolado ao falar sobre sua filha de nove anos, Nusrat Jahan Anika, morta no acidente. Ela foi enterrada na noite de segunda-feira.

Rubina Akter contou que seu filho Raiyan Toufiq teve uma fuga milagrosa depois que sua camisa pegou fogo quando ele estava em uma escada.

"Ele correu para o andar térreo e pulou na grama para apagar o fogo", disse ela. "Ele rasgou a camisa e o colete por dentro, o que o salvou de queimaduras graves."

O jato havia decolado de uma base aérea próxima em uma missão de treinamento de rotina, disseram os militares, acrescentando que o avião sofreu uma falha mecânica e o piloto estava entre os mortos. Embora ele tenha tentado desviar a aeronave para longe de áreas povoadas, o jato caiu no campus.

Nesta terça-feira, os militares disseram em um comunicado que 31 pessoas morreram e 165 tinham sido internadas em hospitais da cidade. Mais tarde, o Ministério da Saúde informou que 70 ainda estavam sob tratamento.

O governo anunciou um dia de luto, com bandeiras a meio mastro e orações especiais em todos os locais de culto.

(Reportagem de Ruma Paul, Sam Jahan e Sudipto Ganguly)