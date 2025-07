Calendário do Bolsa Família de agosto: veja datas de pagamento no mês

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data para começar, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu?

O cronograma segue a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão dos beneficiários (confira as datas abaixo).

Os pagamentos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, em etapas. A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que os valores sejam liberados antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em agosto

Final do NIS 1: 18 de agosto

Final do NIS 2: 19 de agosto

Final do NIS 3: 20 de agosto

Final do NIS 4: 21 de agosto

Final do NIS 5: 22 de agosto

Final do NIS 6: 25 de agosto

Final do NIS 7: 26 de agosto

Final do NIS 8: 27 de agosto

Final do NIS 9: 28 de agosto

Final do NIS 0: 29 de agosto

Calendário de repasses ao longo do ano

Janeiro: 20 a 31

Fevereiro: 17 a 28

Março: 18 a 31

Abril: 15 a 30

Maio: 19 a 30

Junho: 16 a 30

Julho: 18 a 31

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Benefícios incluídos no Bolsa Família

O programa é composto por cinco tipos de repasses, voltados a diferentes perfis e situações dentro das famílias cadastradas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante do núcleo familiar;

Complementar (BCO): Parcela extra para garantir o valor mínimo de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): Adicional de R$ 150 por criança com até 6 anos;

Variável Familiar (BVF): R$ 50 a mais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - esse benefício começa a ser pago em setembro.

Critérios para continuar no programa

Para seguir recebendo o Bolsa Família, é necessário atender a algumas exigências relacionadas à área da saúde e da educação. Entre elas:

Garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos frequentem a escola;

Acompanhar o pré-natal das gestantes;

Monitorar o desenvolvimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

Manter as vacinas em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

Atenção: A falta de matrícula escolar ou o atraso na vacinação dos dependentes pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial cumprir todas as obrigações e ficar atento aos prazos para não ter o pagamento bloqueado.