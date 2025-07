Dólar oscila em leve alta com mercado atento às negociações tarifárias

(Reuters) - O dólar oscilava em leve alta ante o real no início da sessão desta terça-feira, com o mercado atento ao noticiário envolvendo as negociações entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais, incluindo o Brasil, a pouco mais de uma semana do início da cobrança das tarifas norte-americanas.

Às 9h09, o dólar à vista subia 0,13%, a R$5,5721 na venda.

Na B3, o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido -- tinha variação positiva de 0,01%, aos R$5,5845.

No Brasil, as atenções seguem voltadas para Brasília, onde o governo Lula se prepara para o dia 1º de agosto, quando começa a cobrança da tarifa de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está no centro do atrito entre EUA e Brasil, terá 24 horas para prestar esclarecimentos, por meio de seus advogados, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre o que o magistrado classificou como descumprimento das medidas cautelares impostas na semana passada.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em queda de 0,40%, a R$5,5651.

O Banco Central fará nesta sessão, das 10h30 às 10h35, um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de US$600 milhões, para rolagem dos vencimentos de 4 de agosto.

(Por Fabrício de Castro)