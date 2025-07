Devo continuar usando protetor solar mesmo no inverno?

Sim! É preciso usar protetor solar em todas as estações do ano.

No verão, por mais que ainda tenha quem esqueça, fica mais evidente a importância de proteger a pele antes de sair, principalmente se o destino for a praia e o sol estiver brilhando lá fora. Já no inverno, com os dias nublados e frios, o protetor solar fica de lado e a pele vulnerável.

Mas a regra é clara: não importa como está o termômetro, você deve passar protetor. O filtro solar forma uma barreira na pele contra dois tipos de radiação: a ultravioleta A e a ultravioleta B, principais responsáveis pelo surgimento do câncer de pele. E esta é a maior razão pela qual os dermatologistas indicam o uso diário de fotoproteção: evitar o câncer mais comum entre os brasileiros.

O recomendado pelos dermatologistas são protetores com FPS superior a 30. Imagem: Evgeniia Siiankovskaia/Getty Images

Entre junho e setembro, os meses mais frios do ano no Brasil, a incidência dos raios UVB diminuem, mas a radiação UVA mantém a intensidade. Por isso, o uso do protetor solar é indispensável mesmo nos dias que o sol parece não querer sair.

Sérgio Palmas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, recomenda que os fotoprotetores sejam utilizados de forma habitual, todo dia. "No frio, muita gente pensa que a radiação ultravioleta não vai chegar na superfície da Terra, mas ela vai, e vai chegar em você também.", alerta.

O Brasil é um país tropical com grandes períodos de incidência da radiação ultravioleta. Com protetor solar prevenimos o envelhecimento da pele, o surgimento de manchas e o câncer. Sérgio Palmas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia

E não é só fora de casa que precisamos usar protetor. Mesmo em lugares fechados, os raios UVA conseguem ultrapassar vidros e janelas, até no inverno. Ou seja, mesmo dentro de escritórios, em casa, na faculdade ou no shopping, proteger a pele com filtro solar é essencial.

"No inverno, o indicado é usar protetor solar nas áreas sem roupa: rosto, pescoço, colo, mãos, as áreas que estão descobertas", explica a médica dermatologista Juliana Kida, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia regional de Santa Catarina.

E protetor solar com cor?

Além de agir contra os raios UVA e UVB, o protetor solar com cor também cria uma barreira física de proteção. Imagem: Getty Images/iStockphoto

Esse tipo de filtro solar é responsável por formar uma barreira física no rosto, que protege contra a luz visível, emitida por aparelhos eletrônicos. Além disso, ele ainda uniformiza a pele, escondendo as marcas já existentes, com as de melasma (caraterizada por manchas escuras na pele).

O protetor com cor é prático, serve como maquiagem e protege contra radiação ultravioleta A e B e contra a luz visível, que piora as manchas na pele. Juliana Kida, dermatologista

E as maquiagens com fator de proteção solar?

Opte por uma camada de protetor solar mesmo utilizando maquiagens com FPS. Imagem: Getty Images

Aliadas das mulheres para deixar a vida mais prática, as maquiagens com FPS estão cada vez mais populares nas lojas de cosméticos.

Mas fica o alerta: mesmo com fatores de proteção solar, em muitos casos elas não são aplicadas de forma uniforme no rosto ou em quantidades seguras para a defesa da pele. A recomendação dos dermatologistas é sempre utilizar uma camada de protetor solar puro por baixo da maquiagem e com FPS superior a 30.