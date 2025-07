Deral: colheita de milho safrinha atinge 53% no PR; plantio de trigo é concluído

A colheita do milho safrinha no Paraná avançou para 53% da área cultivada até ontem (21), segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). O salto de 13 pontos porcentuais em relação à semana anterior (40%) reflete a intensificação dos trabalhos após o período de clima estável registrado na última semana.Segundo o Deral, "a colheita do milho de segunda safra avança em ritmo acelerado em grande parte do Estado, com boas produtividades em diversas regiões e, de certa forma, até surpreendentes tendo em vista os problemas observados ao longo do ciclo". O órgão destaca que há "relatos de filas para descarregamento nas cooperativas, sinalizando ritmo forte de colheita".Das lavouras de milho ainda não colhidas, 87% estão em maturação e 13% em frutificação. A condição geral melhorou ligeiramente, com 62% das áreas em situação boa, 22% média e 16% ruim. "Alguns municípios têm expectativa de conclusão até o fim de julho", informou o Deral, ressalvando que "a colheita ainda não atingiu as áreas prejudicadas pelas geadas".O plantio do trigo foi concluído no Estado, atingindo 100% da área estimada, ante os 99% da semana anterior. As lavouras estão distribuídas entre desenvolvimento vegetativo (46%), floração (24%) e frutificação (28%). A condição das plantações permanece favorável, com 82% das áreas em situação boa, 11% média e 7% ruim."O trigo encontra-se em diversos estágios de desenvolvimento no Estado", observou o Deral. Nas regiões em que predomina a fase de frutificação, o órgão alerta para "sinais de déficit hídrico em algumas lavouras, somando-se as preocupações com perdas devido às geadas". As áreas plantadas fora do zoneamento agrícola na região mais fria "foram totalmente perdidas".Para outras culturas, a batata de segunda safra está em fase final de colheita, com 89% da área já processada e 93% das lavouras em boas condições. O café apresenta 95% das lavouras em maturação, com colheita favorecida pelo tempo seco e 86% das áreas em situação boa. A cevada teve o plantio concluído, com 90% das áreas em boas condições e predomínio da fase de desenvolvimento vegetativo (72%).O Deral alertou ainda para o aumento da incidência de focos de incêndio por causa do tempo seco e dos efeitos das geadas nas pastagens. "O tempo seco, somado às áreas que foram atingidas pelas geadas, também tem aumentado a incidência de focos de incêndio", informou o boletim semanal.