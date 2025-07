Deputado mostra bandeira de Trump, e bolsonaristas pedem para retirá-la

O deputado Delegado Caveira (PL-PA) precisou esconder uma bandeira de Donald Trump durante uma entrevista à imprensa feita pela oposição na Câmara nesta manhã. Os demais parlamentares pediram para não mostrá-la.

O que aconteceu

A bandeira foi exibida na parte mais importante do evento. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), se dizia "amordaçado" e classificava o cancelamento de sessões de comissões como "ilegal". A trasmissão foi cortada no YouTube antes desse momento.

A bandeira ficou pouco tempo à vista. O Delegado Caveira guardou a bandeira por orientação de outros parlamentares e não voltou a deixá-la à mostra. Um dos colegas que pediu para guardá-la foi Domingos Sávio (PL-MG), que é ligado ao setor de comércio e serviços.

Questionado sobre o motivo de escondê-la, o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) disse que não era o local apropriado. O parlamentar coordenava a coletiva e justificou que o assunto da entrevista era o que chamou de cerceamento da oposição. A direita defende que a culpa pelo tarifaço é de Lula.

O governo tenta colar no bolsonarismo a sobretaxa dos Estados Unidos. A justificativa é que o Brasil só foi punido por causa da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O termo usado é chantagem ao exigir absolvição de Jair Bolsonaro em troca do levantamento das tarifas.

A reunião de hoje foi atípica. Houve poucas críticas ao STF e à esquerda. O deputado Sanderson (PL-RS) ressaltou que o objetivo foi "abraçar" Jair Bolsonaro por causa da proibição de transmitir entrevistas.

O ex-presidente iria à Câmara e cancelou. O motivo foi o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ter proibido a realização de comissões durante o recesso.