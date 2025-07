Departamento de Justiça dos EUA pede que Maxwell, ligada a Epstein, fale com promotores

Por Sarah N. Lynch e Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos perguntou aos advogados de Ghislaine Maxwell, associada de Jeffrey Epstein, se ela estaria disposta a falar com promotores, enquanto o procurador-geral adjunto Todd Blanche disse nesta terça-feira que esperava se encontrar com ela nos próximos dias.

A decisão de solicitar uma reunião com Maxwell ocorre em um momento em que a procuradora-geral Pam Bondi enfrenta crescente pressão dos apoiadores do presidente Donald Trump para divulgar materiais adicionais relacionados a Epstein, que se matou em uma cela de prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Maxwell, uma socialite britânica e namorada de longa data de Epstein, está cumprindo uma pena de 20 anos de prisão após ser condenada por tráfico sexual, em 2021.

"O presidente Trump nos disse para divulgar todas as evidências confiáveis", disse Blanche em uma declaração publicada no X.

Ele acrescentou que se Maxwell "tiver informações sobre alguém que cometeu crimes contra vítimas, o FBI e o Departamento de Justiça ouvirão o que ela tem a dizer".

Blanche disse ainda que entrou em contato com os advogados de Maxwell para ver se ela estaria disposta a falar com os promotores.

"Espero me encontrar com a Sra. Maxwell nos próximos dias", acrescentou.

“Posso confirmar que estamos em negociações com o governo e que Ghislaine sempre prestará depoimento verdadeiro. Somos gratos ao presidente Trump por seu compromisso em revelar a verdade neste caso. Não temos outros comentários neste momento”, disse David Oscar Markus, advogado de Maxwell.

Réus em processos criminais nos EUA não são obrigados a testemunhar em sua própria defesa, e Maxwell não depôs em seu julgamento. Ela recorreu de sua condenação e sentença à Suprema Corte dos EUA.

Alguns dos apoiadores mais ferrenhos de Trump pediram a renúncia de Bondi nas últimas semanas, depois que ela voltou atrás na promessa feita no início deste ano de que o departamento divulgaria materiais adicionais, incluindo "muitos nomes" e "muitos registros de voos" relacionados aos clientes de Epstein.

Depois de divulgar apenas um número seleto de registros que não trouxeram nenhuma nova luz ao caso, o departamento e o FBI divulgaram um memorando conjunto no início deste mês, que jogou água fria em antigas teorias da conspiração sobre Epstein. O memorando dizia que não havia "nenhuma lista de clientes incriminadora" ou qualquer evidência de chantagem.

Desde então, sob a orientação de Trump, Bondi e Blanche pediram permissão a um tribunal federal para tornar públicas as transcrições do grande júri nos casos de Epstein e Maxwell, que foi condenada em 2021 por cinco acusações federais relacionadas ao seu papel no suposto abuso sexual de meninas menores de idade por Epstein.

No entanto, especialistas jurídicos, incluindo um dos ex-advogados de Epstein, Alan Dershowitz, disseram que essas transcrições provavelmente não conterão os tipos de materiais procurados pelos apoiadores de Trump.

Um juiz também poderia negar o pedido. O juiz distrital Paul Engelmayer, que supervisiona o caso de Maxwell, ordenou ao Departamento de Justiça nesta terça-feira que fornecesse argumentos mais detalhados em apoio à sua tentativa de tornar públicas as transcrições do júri até 29 de julho.

O juiz instruiu Maxwell e as vítimas em seu caso a enviar cartas expondo suas posições sobre a possível divulgação dos registros até 5 de agosto.

Em uma entrevista na Fox News Sunday, Dershowitz pediu ao Departamento de Justiça que divulgasse outros materiais, como relatórios do FBI sobre entrevistas com as vítimas de Epstein.

Ele também pediu ao governo que concedesse imunidade a Maxwell para que ela pudesse testemunhar perante o Congresso sobre os crimes de Epstein.

(Reportagem de Sarah N. Lynch e Doina Chiacu; reportagem adicional de Brendan O'Brien e Luc Cohen)