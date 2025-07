3º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago no dia 31 de julho; a consulta, por sua vez, será liberada no dia 24.

Cronograma de restituições do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (liberado)

2º lote: 30 de junho (liberado)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem de pagamento obedece critérios legais de prioridade. Os primeiros a receber são os idosos com 80 anos ou mais, seguidos por pessoas acima de 60 anos, indivíduos com deficiência física ou mental, ou com doenças graves. Logo depois, vêm os profissionais da educação, cuja principal renda vem do exercício do magistério. Também ganham preferência aqueles que enviaram a declaração pré-preenchida e indicaram chave Pix para crédito da restituição. Em situações de empate, o sistema favorece quem enviou o documento com mais antecedência.

Sequência de prioridade nos pagamentos:

Idosos com 80 anos ou mais Pessoas acima de 60 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave Trabalhadores da educação com rendimento principal do magistério Quem utilizou declaração pré-preenchida com opção de restituição por Pix Demais contribuintes

Como verificar se você está entre os contemplados do lote?

Para conferir se sua restituição será liberada no próximo lote, basta acessar o site da Receita Federal e informar CPF, data de nascimento e o ano-base 2025. As atualizações são feitas mês a mês.

Se não houver pendências na sua declaração e o valor ainda não tiver sido disponibilizado, a plataforma apresentará a mensagem "em fila de restituição", indicando que você está apto a receber nos próximos lotes liberados.