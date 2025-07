Confira aqui o calendário de pagamentos do saque-aniversário do FGTS

O governo federal já disponibilizou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. A liberação dos valores segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que aqueles nascidos em janeiro, por exemplo, já podem ter acesso ao saldo disponível.

Cronograma do saque-aniversário 2025 - por mês de nascimento

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: de 3 de março a 30 de maio

Abril: de 1º de abril a 30 de junho

Maio: de 2 de maio a 31 de julho

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: de 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao modelo tradicional de retirada do FGTS, conhecido como saque-rescisão. No saque-aniversário, o trabalhador pode retirar anualmente uma parte do saldo da sua conta no mês em que faz aniversário. No entanto, caso seja dispensado sem justa causa, só terá direito a sacar a multa rescisória de 40%, e não o valor total da conta.

Já no sistema padrão, o saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa pode acessar todo o valor disponível no FGTS, incluindo a multa, se aplicável.

Quem escolhe a modalidade do saque-aniversário pode retirar o valor a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento. O prazo máximo para sacar é de 60 dias após essa data.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é voluntária e pode ser feita de forma digital, através do site ou aplicativo do FGTS. Para isso, o trabalhador precisa informar os dados bancários de uma conta onde deseja receber o valor. Caso o pedido seja feito dentro do mês de aniversário, o depósito é feito em até cinco dias úteis, conforme informado pela Caixa.

O trabalhador que optar por voltar à modalidade saque-rescisão também pode solicitar a mudança no app, desde que não tenha antecipações contratadas. No entanto, essa alteração só passa a valer após 24 meses completos, entrando em vigor no 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque-aniversário?

O montante liberado depende do saldo total disponível nas contas do FGTS. A porcentagem varia entre 5% e 50%, de acordo com a faixa de saldo, e pode haver uma parcela adicional fixa, dependendo do caso.

Confira as faixas:

Saldo de até R$ 500: 50%, sem valor extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

Essa estrutura busca dar mais flexibilidade ao trabalhador, mas exige atenção às condições da modalidade escolhida, especialmente em caso de demissão.