Concurso da Polícia Federal: saiba como consultar os locais das prova

A Polícia Federal (PF) divulgou o link que permite consultar os locais da prova do novo concurso público, marcada para o dia 27 de julho nas 26 capitais do país e no Distrito Federal.

O que aconteceu

A consulta individual dos locais das provas objetivas e discursiva é feito através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso. Para descobrir o local, é preciso preencher o CPF.

O concurso oferece mil vagas de nível superior para carreiras policiais em todos os estados. Entre os cargos estão delegado, perito criminal e escrivão, entre outros.

Os salários variam de R$ 14.164,81 a R$ 26.800. Ainda há benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-saúde, adicional de fronteira e assistência pré-escolar.

Cargos e salários

Delegado de Polícia Federal: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 3: Informática Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 5: Geologia Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 7: Engenharia Civil: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 11: Engenharia Cartográfica: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 12: Medicina Legal: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 16: Física Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 17: Engenharia de Minas: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 19: Genética Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 20: Engenharia Ambiental: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 21: Antropologia Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 22: Meio Ambiente: R$ 26.800,00

Escrivão de Polícia Federal: R$ 14.164,81

Agente de Polícia Federal: R$ 14.164,81

Papiloscopista Policial Federal: R$ 14.164,81

Etapas do concurso

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 27 de julho, nas 27 capitais brasileiras. Os candidatos ainda terão de passar pelas seguintes fases: