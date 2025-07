Mente esperta: conheça 6 inimigos silenciosos do cérebro e como vencê-los

Seu cérebro é um milagre ambulante: pesa cerca de 1,4 kg, consome 20% de toda a energia do corpo e é responsável por absolutamente tudo o que você sente, lembra, pensa e decide.

Ele é incrivelmente sensível —e pode entrar em colapso se for maltratado por muito tempo.

Com o excesso de estímulos, estresse, noites mal dormidas e hábitos repetitivos, muita gente anda por aí com a cabeça em modo de alerta permanente. O resultado? Fadiga mental, que pode evoluir para a síndrome de Burnout ou levar a crises de ansiedade e depressão, contribuindo inclusive para o surgimento de doenças degenerativas.

Mas nem tudo está perdido. A plasticidade neuronal do nosso cérebro, capacidade de se adaptar, aprender e se reorganizar ao longo da vida nos permitem reverter esse quadro com mudanças de hábitos e promover melhor qualidade de vida.

Abaixo, listamos seis inimigos silenciosos (mas poderosos) da mente —e as atitudes simples que ajudam a manter seu cérebro tinindo.

Imagem: Getty Images

1. Dormir mal

Se você acha que dormir é perda de tempo, aqui vai um dado inquietante: durante o sono, o cérebro faz backup de tudo o que você viveu no dia anterior. Ele consolida as memórias, organiza pensamentos, limpa toxinas e exercita a criatividade.

Um sono de boa qualidade é tão importante para a saúde do cérebro que a recomendação médica atual é de que se deve dormir mesmo que seja com medicamentos indutores do sono, reservados àqueles casos em que não houve resposta aos tratamentos comportamentais como a higiene do sono.

Como corrigir: Desligue telas ao menos 1 hora antes de dormir, mantenha o quarto escuro e tente dormir 7 a 8 horas. Resolver pendências emocionais durante o dia também evita que sua cabeça vire um ringue noturno. Veja mais dicas para pegar no sono melhor.

Imagem: Morsa Images/Getty Images

2. Sobrecarga mental

Você já tentou responder emails, organizar a agenda, ouvir um podcast e ainda cozinhar —tudo ao mesmo tempo? Pois é. O cérebro detesta isso. Ele até tenta acompanhar, mas a conta chega.

No esforço realizado pelo cérebro em controlar as emoções, algumas áreas deixam de ser estimuladas ou mesmo reabilitadas, levando a uma perda funcional importante que pode se expressar como prejuízos na atenção e queixas de memória. E o pior: o estresse crônico ainda libera adrenalina e cortisol em excesso, o que intoxica o sistema nervoso com inflamações silenciosas e pode elevar os riscos de doenças neurodegenerativas.

Como corrigir: Priorize. Faça uma coisa de cada vez. Reduza distrações, evite ambientes caóticos e dê pausas regulares à mente. O cérebro precisa de momentos de não fazer nada para funcionar bem.

Imagem: PeopleImages/Getty Images

3. Mesmice

É bem menos trabalhoso seguir um roteiro já traçado, mas a rotina automatiza os processos mentais. Com ela, deixamos de raciocinar, criar e perdemos a chance de exercitar os neurônios.

Os trabalhos repetitivos, relações interpessoais que caíram na mesmice, falta de projetos, planos, metas, enfim tudo isso leva a uma preguiça cognitiva.

Como corrigir: Busque coisas novas, leia mais e traga mais criatividade para sua rotina, alterando caminhos e ambientes, conhecendo pessoas e lugares novos. É importante alimentar o cérebro de vivências intelectualmente mais interessantes.

Imagem: iStock

4. Sedentarismo

Mexer o corpo é uma das melhores formas de proteger o cérebro. Reduz a ansiedade, derruba os níveis de cortisol e adrenalina, estimula a formação de redes dentro do hipocampo (região responsável pela memorização) e melhora o sono.

Por isso, ficar parado é um problema para a saúde cerebral. Além disso, a falta de atividade física aumenta o risco de obesidade, pressão alta, colesterol elevado, problemas cardíacos —o que pode elevar o risco de doenças isquêmicas, o conhecido AVC.

Como corrigir: Não precisa virar atleta. Uma caminhada de 30 minutos, subir escadas ou dançar já faz diferença. E quanto mais regular, melhor: o cérebro adora consistência.

Imagem: Getty Images

5. Excesso de tecnologia

Smartphones são geniais, mas têm um efeito colateral: estamos delegando nossa memória e foco a eles. Aniversários, listas, agendas, compromissos —tudo é lembrado por aplicativos. Isso economiza esforço, mas também enfraquece o raciocínio, deixa o cérebro preguiçoso.

Há ainda as redes sociais, onde consumimos uma quantidade enorme de informação sem ao menos conseguir assimilar ou pensar sobre cada uma delas. Isso dispersa a atenção e intoxica o cérebro com dados desnecessários.

Como corrigir: Defina limites para o uso do celular. Estabeleça horários para checar redes sociais. E, de vez em quando, tente memorizar tarefas de cabeça --só para manter o cérebro em forma.

Imagem: Getty Images

6. Overdose de notícias ruins

Se você começa o dia com tragédia no noticiário, briga nas redes e memes de pânico, seu cérebro entra automaticamente em modo defensivo. O resultado é mais estresse, menos dopamina, menos concentração.

Informações negativas ativam circuitos cerebrais ligados à memória de dor e interferem no equilíbrio emocional.

Como corrigir: Filtre as notícias. Sim, é importante se manter informado, mas tente também consumir conteúdo positivo. Leia uma boa história, assista a vídeos inspiradores, escute música. O cérebro também se alimenta de estímulos bons.

*Com informações de reportagem publicada em 20/03/2020