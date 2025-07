'Rende muito': o que diz quem comprou sabão de 3,8L para roupas de bebê

Quem tem bebê em casa sabe que as roupas dos pequenos exigem um cuidado extra. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o sabão líquido Ola Bebê para roupas finas e delicadas, que já registrou mais de 10 mil vendas só no mês passado na Amazon.

Segundo a marca, ele é testado dermatologicamente, não causa alergias e não danifica as roupas. Abaixo separamos informações sobre o produto, segundo o fabricante, e as avaliações de compradores.

O que diz o fabricante

Fórmula com extratos naturais de camomila e erva-doce

Não danifica e nem desbota os tecidos

Mantém a maciez das roupas do bebê

Tamanho exclusivo de 3,8L

Três tampas rendem uma máquina cheia

O que diz quem comprou

O sabão líquido tem mais de 8,3 mil avaliações na Amazon. Do total, 92% dos compradores deram nota máxima de 5 estrelas para o produto.

Faço uso para roupas da minha bebê, ele é ótimo, tem cheiro suave de bebê e deixa as roupas perfeitas. Não irrita a pele principalmente para quem tem dermatite Andriele

Amei o cheirinho! Me indicaram ele para as roupinhas do bebê e é realmente maravilhoso, nem mesmo precisa usar amaciante. PS: Amo a agilidade de entrega da Amazon Larissa Simas

Maravilhoso! Só comprem. Foi a primeira vez que comprei e desde então não parei mais, pois ele é muito cheiroso, não deu alergia na minha bebê que tem dois meses, e ele rende muito Ingrid Alencar Lima

Pontos de atenção

O principal ponto de atenção levantado por alguns compradores é com relação aos cuidados na entrega.

Chegou rápido, ótimo custo-benefício, porém chegou com uma leve rachadura na embalagem que sujou os outros produtos que estavam no pacote Tainara Souza

Tamanho bom, a embalagem não estava lacrada, bem fácil de abrir o que me deixou a dúvida se é original ou uma mistura Silmara

O produto é de ótima qualidade, porém a empresa falha na armazenagem da entrega. As garrafas vieram deitadas e vazando o sabão líquido, o cliente perde produto Yslaine

