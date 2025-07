CEOs de sucesso são preguiçosos, não os 'mais inteligentes', revela coach

Esqueça trabalhar incansavelmente 24 horas por dia ou ter o maior QI da sala. Os bilionários e CEOs mais poderosos são, na verdade, preguiçosos, mas no bom sentido da palavra, revela Bill Hoogterp, um dos principais coaches executivos do mundo.

O que aconteceu

Bill passou décadas aconselhando celebridades, CEOs e estrelas em ascensão em algumas das salas de diretoria mais poderosas dos Estados Unidos, segundo relata reportagem da Revista Fortune. Por meio de sua empresa de coaching, LifeHikes, ele ajudou inúmeros profissionais a aprimorar suas habilidades de comunicação e liderança — e trabalhou com muitos executivos que aparecem no Fortune 500, lista anual com as 500 maiores empresas dos EUA em receita.

Mas se você acha que o segredo do sucesso deles é inteligência pura ou longas horas de trabalho, está enganado. Segundo Hoogterp, uma das qualidades mais consistentes — e talvez surpreendentes — compartilhadas pelos mais bem-sucedidos é a preguiça.

Eu diria que há uma justaposição de traços quase contraintuitivos. A maioria das pessoas bem-sucedidas, se você conhecer os políticos mais famosos, eles não foram necessariamente os melhores alunos. Eles não são necessariamente os mais inteligentes Bill Hoogterp, à Revista Fortune

Mas a preguiça citada por Bill não é negativa. Pelo contrário. Ele não quer dizer que eles estão relaxando ou tirando férias em vez de trabalhar duro. "Eles pensam: 'Como posso fazer isso mais rápido, mais fácil, melhor, e ainda ter tempo e energia para outras coisas?".

O que a maioria dos CEOs tem — que quase ninguém mais tem — é uma ambição fora do comum. Agora, se você combina isso com preguiça, cria uma mistura muito boa, porque se você está realmente faminto pelo sucesso, mas sempre procurando atalhos, a combinação dessas duas coisas leva a muitos pequenos avanços Bill Hoogterp

Muitos CEOs de classe alta incorporam a fórmulal de Hoogterp. Eles não cortam caminhos para relaxar, mas para superar a concorrência, inovar mais rápido e permanecer ágeis em um mercado dinâmico.

A reportagem cita o exemplo de Mark Zuckerberg, do Meta, que cunhou a frase "mova-se rápido e quebre coisas" ao transformar o Facebook no gigante de mídia social de 1,8 trilhão de dólares que é hoje. Da mesma forma, o principal conselho de carreira de Jeff Bezos foi fazer menos e delegar mais para seus funcionários. "Quanto menos decisões precisarem chegar ao CEO, mais rápido a organização se moverá," disse o fundador bilionário da Amazon.

O CEO e cofundador da Nvidia, Jensen Huang, não realiza reuniões individuais com seus 60 subordinados diretos — e isso é um atalho deliberado para a inovação, segundo ele. Isso não só economiza tempo em suas agendas, mas, mais importante, garante que ideias e problemas não fiquem isolados em conversas privadas. "Dessa forma, nossa empresa foi projetada para a agilidade, para que as informações fluam o mais rápido possível", disse.

Atitude acima da aptidão

A afirmação de Hoogterp de que os mais bem-sucedidos não são os mais inteligentes não se aplica apenas aos CEOs. É um tema ecoado também quando se trata de contratações. Inúmeros CEOs e fundadores disseram que valorizam a atitude acima da aptidão.

Cerca de 80% das empresas da Fortune 500 usam testes de personalidade na contratação, assim como gigantes da tecnologia como Amazon, Meta e Microsoft. Uma atitude positiva é tão importante que alguns chefes preferem manter a equipe reduzida a arriscar ter uma maçã podre estragando o grupo.

Sarah Walker, chefe da Cisco —empresa de tecnologia— no Reino Unido, foca se um potencial novo contratado tem uma energia positiva e uma atitude proativa, porque, segundo ela, isso não pode ser ensinado. "É mais sobre a pessoa em primeiro lugar do que sobre habilidades ou experiência," disse à Fortune.