Catedral de São Vito, em Praga, está instalando novo órgão de tubos, há muito esperado

PRAGA (Reuters) - Trabalhadores estão instalando mais de 6.000 tubos de órgão para ressoar pela Catedral de São Vito, no Castelo de Praga, vista como a conclusão simbólica de um dos maiores monumentos arquitetônicos góticos da Europa após mais de 700 anos.

A instalação do novo órgão começou em abril e deve ser concluída em agosto, antes do início do trabalho meticuloso de afinação dos tubos. O novo órgão será inaugurado em 15 de junho do próximo ano, dia da festa de São Vito.

A catedral, cuja construção começou em 1344, onde reis foram coroados ao longo dos séculos e ocorreu a missa fúnebre do ex-presidente Václav Havel, hoje tem um órgão instalado desde 1932, mas seu som não se propaga por toda a basílica.

"A importância desse órgão não é apenas litúrgica e cultural, mas acho que também é fundamentalmente social", disse Vojtech Matl, membro do conselho de supervisão da fundação criada pela Igreja Católica para o projeto.

A fundação, iniciada em 2017 para arrecadar dinheiro para o órgão, coletou mais de 109 milhões de coroas (US$5,2 milhões) de milhares de doadores, incluindo 20.000 pequenos doadores que adotaram partes do novo instrumento.

A oficina de órgãos espanhola Gerhard Grenzing construiu o novo órgão, que foi entregue em peças menores para acelerar a instalação.

Após a instalação, cada um dos tubos precisará ser afinado manualmente, verificando seu som e resistência, o que, de acordo com o organologista Stepan Svoboda, levará até o final do ano.

