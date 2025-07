Fone, cafeteira e make com até 40% off: confira ofertas da semana

Está procurando um carregador extra para não ficar sem bateria no celular, um smartwatch para te ajudar a monitorar sua saúde ou um fone de ouvido com áudio de alta qualidade? O Guia de Compras UOL separou promoções desses produtos para você.

A edição desta semana da newsletter Caçadores de Ofertas inclui ainda maquiagens, como batom, rímel e até um bastão versátil com três funções diferentes para quem quer levar só um produto na bolsa. Itens para casa, como cafeteira, panela de pressão e mixer, também estão na lista.

Interessou? Lembre-se que os descontos são por tempo limitado e podem variar de acordo com a disponibilidade dos estoques dos varejistas.

Eletrônicos

Com bateria de 20.000 mAh de capacidade, este carregador portátil pode carregar um celular (iPhone ou Android) até cinco vezes ou um tablet duas vezes. Tem portas USB-C e Micro USB.

Com tecnologia híbrida de cancelamento ativo de ruído, áudio de alta resolução Hi-Res e driver dinâmico para graves poderosos. Até 45 horas de reprodução.

Tela LCD de 1,57 polegada e bateria com duração de até 10 dias. Consegue monitorar dados como contagem de passos e frequência cardíaca. Compatível com Android.

Casa e cozinha

Três sistemas de segurança: válvula, pino indicador e sistema Safe Plus, que faz o anel de vedação se deslocar para liberar pressão.

Com jarra de metal de 1,2 litros, possui capacidade para fazer até 30 cafezinhos, de forma totalmente automática. Mantém o café aquecido.

Com quatro lâminas diferentes e acessórios, como um mini processador, um copo medidor de 700 ml e um batedor de claras.

Beleza

Promete volume, definição, alongamento e curvatura. Fortalece os cílios, para crescimento dos fios em até 8% em 45 dias de uso.

Pode ser usado como blush, batom e/ou sombra. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive oleosas e acneicas. Fórmula com vitaminas C e E, ácido hialurônico, FPS95 e FPUVA40.

Efeito gloss molhado, que proporciona um acabamento espelhado de longa duração nos lábios, mantendo a cor sem borrar. Fórmula vegana.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol Ficar na mão por causa de um papel higiênico que não cumpre sua função é algo que ninguém merece. Ele precisa ser resistente, ter boa absorção e maciez equilibrada. Com isso em mente, a equipe do Guia de Compras do UOL avaliou cinco marcas populares entre os brasileiros para descobrir qual oferece o melhor conjunto de qualidades. Curtiu? Comente "eu quero", que a gente te manda o link. #teste #papelhigienico #guiadecomprasuol #tiktokmefezassistir #tiktokmefezcomprar ? som original - uol

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.