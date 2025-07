Canadá: Carney afirma que governo prepara medidas para ajudar indústrias afetadas por tarifas

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, fez um pronunciamento nesta terça, 21, sobre medidas do governo com relação às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país. Entre as principais ações, o líder destacou que a administração irá oferecer apoio às indústrias afetadas, além de buscar alternativas com outros parceiros comerciais para enviar produtos canadenses.

"Ottawa está preparando uma resposta para ajudar os trabalhadores das indústrias de aço e madeira que enfrentam tarifas dos EUA", disse. "Os canadenses podem ser nossos melhores clientes e estamos garantindo que isso aconteça", indicou. Além disso, ele afirmou que, enquanto alguns mercados se fecham, outros estão se abrindo para os produtos do país, destacando Europa e Ásia.

Sobre as tratativas com Trump, Carney afirmou que elas prosseguirão em Washington, e que busca o melhor negócio para o Canadá. "Aceitaremos apenas o melhor negócio para o Canadá", disse.