Bowman diz que independência do Fed com relação à política monetária é muito importante--CNBC

(Reuters) - A vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, disse nesta terça-feira que a capacidade do banco central dos Estados Unidos de definir a política monetária sem interferência política é "muito importante".

"É muito importante (...) que mantenhamos nossa independência com relação à política monetária", disse Bowman em uma entrevista à CNBC antes de uma conferência de um dia que ela está organizando no Fed sobre regulamentação bancária.

"Mas também temos, como parte dessa independência, a obrigação de transparência e responsabilidade. Mas também temos a obrigação, na minha opinião, como temos feito durante todo o meu tempo na diretoria aqui desde 2018, de ouvir uma ampla gama de vozes para entender como os outros estão vendo a economia e como isso deve influenciar nossas decisões na formulação da política monetária."

As falas de Bowman, nomeada para a diretoria do Fed pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seu primeiro mandato e recentemente promovida por ele para ser o principal regulador bancário do banco central, ocorrem em um momento em que Trump aumentou suas críticas ao Fed e ao chair Jerome Powell por não reduzirem a taxa de juros como Trump deseja.

