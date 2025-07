Boulos: Máscaras de bolsonaristas cairão se propuserem salvação de Eduardo

Caso os bolsonaristas insistam em levar adiante propostas para Eduardo Bolsonaro (PL-SP) manter seu mandato, a reação de repúdio da sociedade será imediata, afirmou o depurado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) em entrevista ao UOL News hoje.

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, ventila a ideia de nomear Eduardo para uma secretaria especial de seu governo nos Estados Unidos. A medida seria uma forma de ajudar o filho de Jair Bolsonaro a continuar com seu mandato como deputado federal.

Dos três deputados mais votados do estado de São Paulo, sou o único exercendo o mandato e honrando os votos que recebi do povo paulista. Uma fugiu para a Itália [Carla Zambelli] e o outro fugiu para Miami [Eduardo Bolsonaro] e lá estão.

Em relação às medidas para salvar Eduardo, estou ansioso para ver até onde vai a cara de pau dos bolsonaristas. Se eles tiverem a cara de pau de propor trabalho remoto na Câmara, uma licença de quase um ano recebendo verba de gabinete ou qualquer coisa desse gênero, aí todas as máscaras vão cair. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

Boulos vê como remota a possibilidade de as propostas para Eduardo manter seu mandato vingarem, com a cassação como o caminho mais provável a ser seguido.

Muitos deles já votaram pelo aumento no número de deputados. Agora, querem votar para um deputado, que já trabalha institucionalmente três vezes na Câmara, fazer esse trabalho remotamente ou ter mais folgas para facilitar a presença do Eduardo em Miami. Isso não tem o menor cabimento e gerará uma rejeição profunda da sociedade brasileira.

Nem na base bolsonarista eles conseguem sustentar uma medida tão esdrúxula como essa. Por isso, acredito que não irá para a frente. O debate que deve acontecer é sobre a cassação do mandato dele pelo Conselho de Ética. Já há procedimentos para isso.

Quando se trata do Eduardo, temos que tratar de dois procedimentos. Um é a perda de mandato, não só por abandono, mas por quebra de decoro parlamentar conspirando contra o país. O outro é a condenação criminal por crime de lesa pátria.

A partir de agora, esse é o grande risco da divisão política nacional: quem defende a soberania nacional, quem defende o Brasil e quem é traidor da pátria. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

