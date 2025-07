Bolsonaro estica corda esperando mais medidas dos EUA para 'terra arrasada'

O tarifaço que Trump anunciou sobre produtos brasileiros reorganiza as peças do jogo político. Os Bolsonaros ameaçam com o caos, mas analistas de vários matizes ideológicos apostam que a taxação, na tentativa de livrar o líder do clã, Jair, de uma possível condenação no processo a que responde por tentativa de golpe de Estado, foi um tiro no pé.

Nesta terça-feira, Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, cancelou as reuniões de comissões da casa, frustrando bolsonaristas que contavam com um palanque para manifestações de apoio ao seu líder.

Para o colunista Josias de Souza, trata-se de mais uma demonstração de realismo político. Motta e seu colega do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não estão dispostos a ir para o buraco junto com Bolsonaro. E Josias vai mais longe: crava que Bolsonaro não dirige mais a direita brasileira rumo a 2026.

Herói do bolsonarismo

Mas nem tudo é deserção nas hostes bolsonaristas. Ao dar seu voto vencido contra a tornozeleira do réu Bolsonaro, o ministro Luiz Fux, do Supremo, votou por manter seu visto para os EUA, diz Leonardo Sakamoto, tornando-se um "herói do bolsonarismo". Ou, no dizer de Reinaldo Azevedo, um sócio de Trump e dos Bolsonaros na aposta de transformar o Brasil numa "terra arrasada".

Sakamoto também relata como Bolsonaro "estica a corda" das medidas cautelares, aparentemente tentando provocar uma prisão. Mas, segundo o colunista, o relator Alexandre de Moraes sabe disso e não está a fim de transformar o suposto "mito" em um "mártir" com uma prisão antes da condenação que geraria "mimimi".

E Josias de Souza acrescenta que, ao perceber que a única porta que lhe resta é a da cadeia, Bolsonaro brinca de roleta-russa com o Supremo e parece querer antecipar a própria prisão -o que sua defesa nega.

Ameaça

Enquanto isso, o deputado federal em visita aos EUA Eduardo Bolsonaro (secundado por um deputado mineiro) ameaça que "não vai haver eleição" em 2026, relata Josette Goulart —com a ponta de ceticismo que a declaração pede.

Josias de Souza: Motta e Alcolumbre não estão dispostos a se afundar com Bolsonaro

Josias de Souza: Bolsonaro já não dirige a direita

Josias de Souza: Bolsonaro brinca de roleta-russa

Josias de Souza: Bolsonaro coloca 'tornozeleira' no centrão e monitora Plano B

Leonardo Sakamoto: Bolsonaristas pedem para esconder Trump porque traição ao Brasil pegou mal

Leonardo Sakamoto: Fux vota por manter seu visto para a Disney e vira herói do bolsonarismo

Reinaldo Azevedo: Bolsonaro e Eduardo têm ao menos um sócio no STF para 'terra arrasada': Fux

Reinaldo Azevedo: Há motivos para decretar a preventiva de Bolsonaro hoje e executá-la amanhã

Leonardo Sakamoto: Bolsonaro estica a corda, mas Moraes não quer um 'mito' mártir

Josette Goulart: As novas ameaças de Dudu Bolsonaro, Nikolas e Xandão

Wálter Maierovitch: Moraes exagera e erra ao envolver terceiros no caso Bolsonaro

Letícia Casado: Aliado de Eduardo contra Moraes foi sócio de Trump no Rio e preso em Miami

Outros olhares

Jamil Chade

Nobel de Economia elogia Pix e sugere que Brasil criou o futuro do dinheiro Leia mais

Carlos Nobre

'Projeto da Devastação' é gravíssima ameaça a biomas brasileiros e futuro do Brasil Leia mais

Carlos Madeiro

Por que cientistas gostam de Lula, mas estão frustrados com o governo Leia mais

Casagrande

Ozzy Osbourne: o Príncipe das Trevas resolveu dar um tempo Leia mais

Maria Ribeiro

Logo a Preta, que colocou a existência inteira a serviço de amor e coragem Leia mais

Flávia Guerra

Veneza 2025: seleção de nomes fortes de Hollywood abre temporada do Oscar Leia mais